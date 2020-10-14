Президент подписал указ о назначении премьер-министром КР Садыра Жапарова

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 14 октября, подписал указ "О назначении премьер-министра и членов правительства Кыргызской Республики". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Так, в соответствии с частью 5 статьи 84 Конституции Кыргызской Республики решено назначить:

- Жапарова Садыра Нургожоевича премьер-министром Кыргызской Республики;

- Новикова Артема Эдуардовича первым вице-премьер-министром Кыргызской Республики;

- Мамытканова Максата Суйуналиевича вице-премьер-министром Кыргызской Республики;

- Исмаилову Аиду Жекшенбаевну вице-премьер-министром Кыргызской Республики, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей;

- Сабирова Равшанбека Азатовича вице-премьер-министром Кыргызской Республики;

- Аманбаева Бактыбека Абдилашимовича руководителем аппарата правительства - министром Кыргызской Республики;

- Казакбаева Руслана Айтбаевича министром иностранных дел Кыргызской Республики;

- Джаманкулова Марата Тургунбаевича министром юстиции Кыргызской Республики, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей;

- Мукашева Кыялбека Белековича министром финансов Кыргызской Республики;

- Муканбетова Санжара Турдукожоевича министром экономики Кыргызской Республики, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей;

- Ниязбекова Улана Омокановича министром внутренних дел Кыргызской Республики;

- Бейшеналиева Алмазбека министром образования и науки Кыргызской Республики;

- Бейшеналиева Алымкадыра Савирдиновича министром здравоохранения Кыргызской Республики;

- Бердалиева Бакыта Чырмашбаевича министром транспорта и дорог Кыргызской Республики;

- Чодуева Эркинбека Урайымовича министром сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей;

- Ажикеева Бообека Эргешевича министром чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;

- Кадырбекова Нуржигита Кадырбековича министром культуры, информации и туризма Кыргызской Республики;

- Кочкорова Улукбека Тойчубаевича министром труда и социального развития Кыргызской Республики, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей;

- Сагынбаева Жиргалбека Калмуратовича председателем Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики;

- Исмаилова Алтынбека Джапаровича председателем Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской Республики, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей.