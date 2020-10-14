Президент подписал указ о назначении премьер-министром КР Садыра Жапарова

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 14 октября, подписал указ "О назначении премьер-министра и членов правительства Кыргызской Республики". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Так, в соответствии с частью 5 статьи 84 Конституции Кыргызской Республики решено назначить:
- Жапарова Садыра Нургожоевича премьер-министром Кыргызской Республики;
- Новикова Артема Эдуардовича первым вице-премьер-министром Кыргызской Республики;
- Мамытканова Максата Суйуналиевича вице-премьер-министром Кыргызской Республики;
- Исмаилову Аиду Жекшенбаевну вице-премьер-министром Кыргызской Республики, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей;
- Сабирова Равшанбека Азатовича вице-премьер-министром Кыргызской Республики;
- Аманбаева Бактыбека Абдилашимовича руководителем аппарата правительства - министром Кыргызской Республики;
- Казакбаева Руслана Айтбаевича министром иностранных дел Кыргызской Республики;
- Джаманкулова Марата Тургунбаевича министром юстиции Кыргызской Республики, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей;
- Мукашева Кыялбека Белековича министром финансов Кыргызской Республики;
- Муканбетова Санжара Турдукожоевича министром экономики Кыргызской Республики, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей;
- Ниязбекова Улана Омокановича министром внутренних дел Кыргызской Республики;
- Бейшеналиева Алмазбека министром образования и науки Кыргызской Республики;
- Бейшеналиева Алымкадыра Савирдиновича министром здравоохранения Кыргызской Республики;
- Бердалиева Бакыта Чырмашбаевича министром транспорта и дорог Кыргызской Республики;
- Чодуева Эркинбека Урайымовича министром сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей;
- Ажикеева Бообека Эргешевича министром чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;
- Кадырбекова Нуржигита Кадырбековича министром культуры, информации и туризма Кыргызской Республики;
- Кочкорова Улукбека Тойчубаевича министром труда и социального развития Кыргызской Республики, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей;
- Сагынбаева Жиргалбека Калмуратовича председателем Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики;
- Исмаилова Алтынбека Джапаровича председателем Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской Республики, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей.