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Хорошая примета: вороны прилетели на зимовку в Бишкек

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- Александр Тузов
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Согласно календарю природы (фенологический календарь), который ведет главный столичный краевед Владимир Петров, 10 октября начался в Бишкек прилет на зимовку стай серых ворон из российской Западной Сибири и Восточного Казахстана.

Шум нынешних бишкекских митингов не испугал мудрых птиц.

Как сообщил VB.KG Владимир Петров, нынешний прилет ворон из числа поздних. Согласно опубликованному в энциклопедии "Фрунзе" фенологическому календарю, ежегодная средняя дата начала вороньей зимовки в нашем мегаполисе - 2 октября.

По сведениям зоологов Национальной академии наук, сравнительно поздний прилет ворон связан с задержавшейся теплой погодой в местах их летне–осеннего обитания. Кстати, бишкекских серых и черных ворон, а также грачей иногда называют "птицами третьего тысячелетия" - их все больше. А вот численность ранее распространенных в Бишкеке ласточек–касаток и некоторых других видов пернатых, к сожалению, неуклонно снижается. В том числе - из-за ухудшения экологии.

Наши биологи искренне восхищается вороньим интеллектом. Они несколько лет назад наблюдали, как некая серая умница набросала грецких орехов на проезжую часть улицы Курманджан Датки и ждала, пока автомобили раздавят скорлупу.

А вот в семье одного из вечеркинцев помнят регулярно прилетавшего под окна многоэтажки крикливого вороненка. Сидел на дереве и настойчиво каркал, пока его не угостят толстой бараней или говяжьей костью. Подаренную костомаху ворон по прозвищу Питомец бросал с большой высоты на асфальт - лакомился костным мозгом.

Также бишкекские вороны замечены в том, что иногда дразнят собак, мастерски подражая их злобному лаю.


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URL: https://www.vb.kg/393095
Теги:
Казахстан, митинг, Россия, экология, Бишкек, животные
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