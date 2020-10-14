Состав правительства Кыргызстана в течение месяца еще будет пересмотрен

Состав правительства может быть пересмотрен в течение месяца-двух. Об этом на пресс-конференции в госрезиденции "Ала-Арча" сказал новоназначенный премьер-министр Садыр Жапаров.

Отвечая на вопросы журналистов о причинах назначения тех или иных членов кабмина, он признал, что представленный сегодня состав был сформирован в спешке.

"Этот состав правительства был сформирован быстро сегодня с утра. Я дал задание аппарату, чтобы нашли молодых кадров, пока меняются только несколько человек. Но, как я сказал депутатам Жогорку Кенеша - в течение месяца-двух мы можем снова пересмотреть назначения. Мы привлечем молодых, обязательно в составе правительства будет 30% женщин", - заверил Жапаров и призвал молодых кыргызстанцев, работающих в крупных компаниях за рубежом, вернуться и поработать на благо страны.

При этом Садыр Жапаров заявил, что устроиться в правительство как раньше "по знакомству" уже не получится.

Что касается отдельных назначений, то он объяснил свой выбор главы Государственной таможенной службы КР.

"Мы изучали это вопрос несколько дней, изучали, кто сможет справиться с этой задачей. Мне сказали, что первый и второй заместители председателя ГТС - люди Раима Матраимова. Они могут быть замешаны в коррупционных делах. А Элнура Мамбетжунушева, мне сказали, что в этом не замешана", - пояснил Жапаров.