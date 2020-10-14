Пограничники КР и РК обсудили вопросы недопущения нарушений госграницы

Обстановка на государственной границе характеризуется как стабильная. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики.

Отмечается, что в эти дни состоялась встреча пограничного представителя Кыргызской Республики по Чуйскому участку с пограничным представителем Республики Казахстан по Кордайскому участку, на которой обсуждались вопросы недопущения нарушений государственной границы и ее режима, уточнены планы взаимодействия в случае обострения обстановки на госгранице, а также планы совместного патрулирования кыргызско-казахстанского участка. Особое внимание было уделено вопросу обмена информацией.

Подобные встречи были проведены на всех участках государственной границы. Пограничные представители Кыргызской Республики находятся в постоянном взаимодействии с аппаратами пограничных представителей сопредельных государств.

В настоящее время подразделения ГПС КР несут службу в усиленном варианте.

"Пункты пропуска через государственную границу функционируют в штатном режиме, при этом граждане государств, вошедших в перечень стран со стабильной эпидемиологической ситуацией по COVID-19, пересекают государственную границу без ограничений при наличии справки об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения госграницы", - говорится в сообщении.

С учетом карантинных мероприятий и эпидемиологической ситуации в мире граждане Кыргызской Республики перед выездом в другие страны должны ознакомиться с ограничениями, введенными в этих государствах.