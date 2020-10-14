Президент встретился с Садыром Жапаровым и Канатом Исаевым

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 14 октября, встретился с Торага Жогорку Кенеша Канатом Исаевым и Премьер-министром страны Садыром Жапаровым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства поздравил их с назначением на должности, пожелал успехов в работе и выразил надежду, что их деятельность будет созидательной и принесет пользу обществу и стране.

Президент подчеркнул, что сегодня перед страной остро стоят вопросы подготовки ко второй волне пандемии коронавирусной инфекции, а также к прохождению осенне-зимнего отопительного сезона.

Также он отметил, что кроме проработки краткосрочных планов, необходимы долгосрочные программы по развитию страны, в числе которых восстановление экономики, привлечение инвестиций, социальные обязательства государств и др.

Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что всегда готов к диалогу со сторонами ради стабильности и развития страны.