В России продолжаются поиски пропавших кыргызстанцев

Представительство МВД КР в РФ во взаимодействии с правоохранительными органами России продолжает активный розыск без вести пропавших здесь соотечественников. С начала нынешней осени, по информации представительства, удалось установить судьбу уже ряда таких человек.

Как правило, данная работа проводится по заявлениям родственников тех, кто, уехав в Россию, потерял в дальнейшем , в числу разных обстоятельств, с ними связь. "Розыск без вести пропавших лиц это целое направление оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой как по розыскным, так и по уголовным делам", - подчеркнули в представительстве.

Только в текущем году в него обратились с соответствующими просьбами 62 гражданина КР. В результате ряда мероприятий, проведенных совместно с территориальными подразделениями органов внутренних дел Москвы, установлено местонахождение 46 соотечественников. В целом, как сообщается, сейчас ведется установление местонахождения 20 человек (из них 13 – без вести пропавшие в прошлые годы).

По 15 обращениям, поступившим в сентябре, выявлено пребывание девятерых человек (трое из них, как выяснилось, были задержаны за совершение различных преступлений и находятся под стражей). В случае одного из разыскиваемых сообщается, что он пропал более 15 лет назад. Именно несвоевременное или позднее обращение граждан, частую смену места пребывания разыскиваемых, нежелание информировать о нем и некоторые другие факторы в представительстве КР относят к числу причин, создающих сложности при проведении необходимых мероприятий.

Нередко по их результатам выясняется, что конкретный человек, к счастью, жив и здоров. Как оно было в случае с 28-летним уроженцем Кадамжайского района У.Д., которые посчитали пропавшим без вести в Москве. Но оказалось, что он просто отправился на несколько дней на подработку в подмосковный город Подольска не предупредив об этом близких. А в местности, где находился, сотовая сотовая связь не работала.

Другую пропавшую кыргызстанку, 22 –летнюю уроженку Чуйской области А.С. обнаружили в московском СИЗО, куда она попала, будучи задержанной по подозрению в совершении кражи. А вот розыски 48-летнего уроженца Ошской области А.А., завершившиеся нынешней весной, принесли близким, с которыми он перестал выходить на связь в августе 2019 года, печальную весть. Выяснилось, что его труп был 24 октября того же года найден в лесном массиве в окрестностях подмосковного города Домодедово. Причиной смерти стал суицид. Тело после проведения соответствующих судебно-медицинских экспертиз захоронили.