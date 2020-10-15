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Россия приостановила финансовую помощь Кыргызстану

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оссия приостанавливает предоставление любой финансовой поддержки Кыргызской Республике до стабилизации политической ситуации в стране и восстановления функционирования органов власти, сообщил российскому изданию РБК источник в Минфине и подтвердил федеральный чиновник.

"Учитывая складывающуюся обстановку в Киргизской Республике, приостановлено оказание финансовой помощи до момента стабилизации политической ситуации в стране и восстановления функционирования органов власти", - пояснил один из них.

Минфин не ответил на запрос РБК. РБК направил запрос в пресс-службу правительства.

Последний раз о публичной финансовой помощи Киргизии сообщалось в 2019 году: тогда Россия безвозмездно выделила $30 млн. С 2005 года Россия также списала Киргизии долги на сумму более $700 млн (в феврале 2018 года долг был списан целиком). С 2012 года Москва предоставила Бишкеку безвозмездные гранты на сумму более $250 млн.

Россия также является главным пайщиком Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), который в августе 2020 года решил выделить Киргизии кредит на $100 млн. Пока не ясно, приостановлена ли помощь по каналу ЕФСР, но Москва контролирует 88% уставного капитала фонда.


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URL: https://www.vb.kg/393107
Теги:
Кыргызстан, Россия, Помощь
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