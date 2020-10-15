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И это Кулов ставит под сомнение мужественное решение президента Жээнбекова?

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- Анвар Ажиев
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Президент Сооронбай Жээнбеков решил добровольно сложить с себя полномочия, о чем стало известно сегодня во второй половине дня.

Этот шаг главы государства прокомментировал Феликс Кулов, сначала на своей страничке в Facebook, а затем и для ряда СМИ.

- За этим должны стоять очень и очень веские причины. Просто так должность отдавать в такое кризисное для страны время нельзя. Но Жээнбеков в заявлении дал понять, что речь шла о том, что может пролиться кровь, и поэтому он и принял такое решение. Это очень веская причина, но другой вопрос: насколько они достоверны, убедительны и имеют основу? – заявил политик журналистам.

По его мнению, иначе просто так с должности главы государства в такое кризисное для страны время не уходят.

В целом, комментарий Кулова по поводу решения Сооронбая Жээнбекова прозвучал, как обвинение в трусости. Однако за последние несколько дней президент продемонстрировал столько мужества, сколько иные люди не показывают за всю свою жизнь.

Жээнбеков оставался в "Белом доме" до последнего - вплоть до момента, когда митингующие ворвались туда и начали все крушить. Он не отдал приказ стрелять в протестующих, как поступил бы из страха другой человек. Он, и это самое главное, не побоялся принять решение, на которое не отваживался до него ни один президент. Он сложил с себя полномочия ради мира и благополучия в стране.

Он поступил как настоящий лидер и как истинный мусульманин: добровольно отказался от власти, предпочтя не рисковать будущим Кыргызстана, отказавшись от мысли пролить чью-либо кровь.

Кроме того, он сделал все, для того чтобы узаконить назначение Садыра Жапарова на должность премьера и тем самым исключить или, по крайней мере, снизить вероятность того, что ситуацию продолжат дестабилизировать.

Впрочем, Феликсу Шаршенбаевичу должно быть очень трудно понять мотивы президента. Сам-то он не из отважных. Помнится, когда-то Кулов откровенно боялся криминального авторитета Рыспека Акматбаева. Народ не забыл, как в свое время Акматбаев установил юрты на площади "Ала-Тоо", вывел на митинг тысячи человек и вызывал на встречу тогдашнего премьера Кулова. Но последний не вышел из "Белого дома", у него просто духу не хватило.


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URL: https://www.vb.kg/393108
Теги:
выборы, президент, Кыргызстан, премьер-министр, #Выборы2020, Садыр Жапаров, Сооронбай Жээнбеков, Феликс Кулов
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