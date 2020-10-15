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Россия толкает Кыргызстан в объятия Запада?

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- Анвар Ажиев
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Москва не будет оказывать Бишкеку финансовую поддержку до того, как в КР не стабилизируется политическая ситуация, сообщили источники РБК. Последний раз о публичной финансовой помощи Кыргызстану сообщалось в прошлом году.

Россия приостанавливает предоставление любой финансовой поддержки КР до стабилизации политической ситуации в стране и восстановления функционирования органов власти, сообщил РБК источник в Минфине и подтвердил федеральный чиновник.

"Учитывая складывающуюся обстановку в КР, приостановлено оказание финансовой помощи до момента стабилизации политической ситуации в стране и восстановления функционирования органов власти", - пояснил один из них.

Издание отмечает, что последний раз о публичной финансовой помощи Кыргызстану сообщалось в 2019 году: тогда Россия безвозмездно выделила 30 миллионов долларов.

Судя по всему, стратегический партнер хочет дать КР понять, что недоволен внутриполитическими процессами, происходящими в республике.

Как на такой сигнал отреагирует Кыргызстан? Сейчас трудно сказать, однако не исключено, что подобный шаг со стороны РФ будет способствовать сближению страны с Западом, который, к слову, помогает более щедрою рукой и никаких условий не ставит.

Отметим, только в этом году КР получила финансовую помощь от западных международных институтов в размере более, чем 300 миллионов долларов. В числе организаций, дававших гранты и льготные кредиты - Всемирный банк, Европейский союз, Германский банк развития. Причем, это только половина помощи, обещанной донорами на этот год.


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URL: https://www.vb.kg/393109
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