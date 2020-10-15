"Странный режим ЧП". Правительству напомнили про обеспечение законности

Правительство несет прямую ответственность за надлежащее обеспечение законности, прав и свобод граждан, охрану общественного порядка и борьбу с преступностью. Об этом напомнил политик Феликс Кулов, высказывая мнение относительно "очень странного режима ЧП" в Бишкеке.

"Очень странный режим ЧП. Когда не было режима ЧП митинги разгоняли, ввели ЧП - митинги стали проводить свободно, причем агрессивность митингующих на них зашкаливает. Милиция, по мнению горожан, полностью самоустранилась от выполнения своих прямых обязанностей по поддержанию правопорядка. Нового министра ВД (внутренних дел - ред.) не слышно и не видно. (...) Горожане возмущены. Недовольство нарастает. Хотел бы напомнить новым премьеру и министру внутренних дел, что согласно Конституции правительство несет прямую ответственность за надлежащее обеспечение законности, прав и свобод граждан, охрану общественного порядка и борьбу с преступностью(ст.88)", - написал он в соцсетях.

Кулова поддержали многие пользователи Сети.

Напомним, накануне митингующие у Дома правительства собрались к 12.00 часам и не расходились до 23.00 часов. А после часть из них направились к госрезиденции "Ала-Арча", чтобы там требовать отставки президента Сооронбая Жээнбекова. Однако, они до места назначения так и не дошли. Но не потому что их остановила милиции или военные. К слову, в столице действует режим ЧП, а с 22.00 часов комендантский час.