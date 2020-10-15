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Верховный суд рассматривает жалобу на признание выборов недействительными?

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- Оксана Гут
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В СМИ появилась информация о том, что партия "Кыргызстан" оспаривает в Верховном суде решение ЦИК КР о признании выборов в Жогорку Кенеш недействительными. Сообщалось, что жалобу, которая не нашла поддержки в суде первой инстанции, в ближайшее время рассмотрит Верховный суд.

Однако, пресс-служба Верховного суда КР опровергла эту информацию.

"По состоянию на 15 октября 2020 года в производстве высшего судебного органа не имеется кассационных жалоб по избирательным спорам на судебные акты суда первой инстанции", - заявили в ведомстве.

Иными словами, в Верховный суд иск от партии "Кыргызстан" по поводу отмены выборов не поступал.


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URL: https://www.vb.kg/393115
Теги:
Кыргызстан, выборы, партии, суд, Верховный суд, закон
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