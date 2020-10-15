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В отношении Шыкмаматова и Жапыкеева возбуждено уголовное дело

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- Оксана Гут
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В отношении бывшего депутата Жогорку Кенеша Алмамбета Шыкмаматова возбуждено уголовное дело Военной прокуратурой. Об этом политик сам заявил в прямом эфире Radio Maral.

Досудебное производство, с его слов, начато по факту захвата зданий и сооружений, в том числе и в отношении лидера партии "Чон Казат" Сыймыка Жапыкеева.

"В отношении меня и Сыймыка Жапыкеева начато расследование Военной прокуратурой. Об этом мне сообщили источники. Значит за этим приказом стоит президент. Это их ошибка, они до сих пор не чувствуют себя виноватыми, считая, что события 6 октября были оккупацией, а не протестом против выборов. Прокуратура несет прямую ответственность за несоблюдение закона во время выборов", - сказал Шыкмаматов.

Напомним, после революции утром 6 октября стало известно, что бывший депутат Алмамбет Шыкмаматов стал и.о. генерального прокурора. Но несколькими часами позже к зданию Генпрокуратуры пришли сторонники "Чон Казат" и потребовали освободить места для Сыймыка Жапыкеева. Однако, 11 октября глава надзорного органа Откурбек Джамшитов вышел на работу.


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URL: https://www.vb.kg/393116
Теги:
Алмамбет Шыкмаматов, Генеральная прокуратура, уголовная ответственность, Жогорку Кенеш
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