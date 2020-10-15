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Сторонники Садыра Жапарова намерены взять штурмом резиденцию "Ала-Арча"?

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- Бакыт Басарбек
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На старой площади в Бишкеке у здания Дома правительства вновь начался митинг сторонников Садыра Жапарова, которые требуют отставки отставку Сооронбая Жээнбекова с поста главы государства.

На этот раз митингующие изъявили намерение поехать к государственной резиденции "Ала-Арча", многие из которых уже погрузились в автобусы.

Не исключено, что сегодня уже решится вопрос с отставкой президента. По крайней мере вчера премьер-министр Садыр Жапаров ясно дал это понять.

Напомним, вчера состоялась встреча президента Сооронбая Жээнбекова с премьер-министром Садыром Жапаровым после того, как парламент утвердил его кандидатуру. Глава кабмина озвучил свое требование - глава государства должен уйти в отставку.

Позже пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева заявила, что Сооронбай Жээнбеков уйдет в отставку после проведения парламентских выборов и объявления выборов нового президента страны.


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URL: https://www.vb.kg/393119
Теги:
Ала-Арча, митинг, президент, Бишкек, Садыр Жапаров, Сооронбай Жээнбеков
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