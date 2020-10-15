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Из Кыргызстана в Казахстан пытались вывезти золото на 10,2 млн сомов

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- Оксана Гут
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Пограничники контрольно-пропускного пункта "Чалдыбар - автодорожный" задержали золото без соответствующих документов на сумму свыше 10,2 млн сомов. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

14 октября на КПП "Чалдыбар - автодорожный" прибыла автомашина Mersedes Benz Sprinter, направлявшаяся в Республику Казахстан.

"В ходе досмотра транспортного средства пограничный наряд обнаружил в кабине водителя - гражданина Кыргызстана И.А.у. 1993 г.р. сумку с 3 кг 648 гр. золотых изделий. Ювелирные изделия - серьги, кольца, браслеты, цепочки и кулоны были упакованы в 10 коробок и сложены в сумку, спрятанную под сиденьем. При этом у водителя отсутствовали соответствующие документы на груз", - информируют в ведомстве.

По предварительной оценке, общая сумма задержанного товара составила 10 млн 214 400 сомов.

После оформления документов водитель был передан представителям соответствующих органов для дальнейшего разбирательства.


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URL: https://www.vb.kg/393120
Теги:
граница, задержание, золото, Казахстан, контрабанда, Кыргызстан, Погранслужба
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