Теперь детей, вылетающих из РК в КР, будут пропускать по загранпаспорту

С 20 октября несовершеннолетних пассажиров вылетающих в Кыргызстан будут пропускать только по загранпаспорту. Об этом сообщают СМИ РК на соответствующее постановление властей.

Как отмечается, свидетельство о рождении не будет иметь силы.

- Несовершеннолетние, уже выехавшие в Казахстан или Кыргызстан, могут вернуться, предъявив свидетельство о рождении, - говорится в информации .

Напомним, ранее граждане КР и РК, выезжающие в соседнюю республику с детьми, проходили границу, предоставив ID-карт и свидетельство о рождении ребенка.