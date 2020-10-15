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Убийство девушки в Нижней Ала-Арче. Соперницу "заказала" жена любовника

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- Оксана Гут
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Раскрыто убийство 26-летней девушки в селе Нижняя Ала-Арча. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Напомним, 26 сентября примерно в 03:11 часов в ОВД Аламудунского района поступило сообщение по факту разбойного нападения в одном из домов села Нижняя Ала-Арча. По данному факту незамедлительно был осуществлены выезд следственно-оперативной группы.

По приезду сотрудников милиции было установлено, что примерно в 02:50 часов двое неизвестных лиц в масках, проникнув в один из домов расположенных в селе Нижняя Ала-Арча, нанесли ножовое ранение 62-летнему Т.Ж. и его 26-летней дочери Т.А., после чего скрылись в неизвестном направлении. В результате нападения девушка скончалась, мужчина был доставлен в одну из больниц города Бишкек. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 130 (Убийство) УК КР и начато досудебное производство.

Для раскрытия данного тяжкого преступления была создана следственно-оперативная группа из наиболее опытных сотрудников милиции МВД КР, ГУВД Чуйской области и ОВД Аламудунского района.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СКМ МВД КР, ГУВД Чуйской области и ОВД Аламудунского района были задержаны трое подозреваемых, которыми оказались 31-летняя Б.Ж., ее водитель 28-летний О.А. и 31-летний К.Ч.

"По предварительной версии следствия, преступление совершенно на почве ревности жены, которая в последующем заказала свою соперницу своему водителю и его другу", - заявили в ГУВД.

В настоящее время все задержанные водворены в изолятор временного содержания. Досудебное производство продолжается.

ГУВД Чуйской области отмечает, что для раскрытия данного преступления оперативниками МВД КР, ГУВД Чуйской области и ОВД Аламудунского района проводились ряд оперативных мероприятий, опрашивались все лица имеющие отношения к убитой девушке, были изучены все камеры видеонаблюдения. Сотрудниками милиции для выяснения всех истинных причин совершения убийства 26-летней девушки работа проводилась 24 часа в сутки. В результате чего были установлены связи убитой и задержаны подозреваемые.

О результатах дальнейшего расследования будет сообщено дополнительно.


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URL: https://www.vb.kg/393123
Теги:
ГУВД, нападение, погибшие, поножовщина, убийство, Чуйская область, Кыргызстан, пострадавшие, заказное убийство
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