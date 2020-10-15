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В госрезиденции "Ала-Арча" требующих отставку президента ждет спецназ

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- Оксана Гут
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Территорию вокруг госрезиденции "Ала-Арча" оцепили экипированные сотрудники силовых структур. Порядка 300-т военнослужащих охраняют гособъект, а вместе с тем и президента Сооронбая Жээнбекова.

В то же время сторонники Садыра Жапарова, митинговавшие еще вчера у здания Дома правительства, собираются у заброшенного здания гостиницы "Иссык-Куль". Сейчас их там порядка 500 человек. Им подвезли обеды и автобусы, которые, по предварительным данным, должны доставить людей к госрезиденции.

Напомним, протестующие требуют отставки президента Сооронбая Жээнбекова. Накануне они заявили, что не разойдутся, не уедут из Бишкека пока Жээнбеков не покинет пост.

Сегодня по этому поводу продолжаются переговоры Садыра Жапарова с главой государства.


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URL: https://www.vb.kg/393126
Теги:
военная служба, массовые беспорядки, митинг, правительство, президент, Кыргызстан, МВД, Сооронбай Жээнбеков
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