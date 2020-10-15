В госрезиденции "Ала-Арча" требующих отставку президента ждет спецназ

Территорию вокруг госрезиденции "Ала-Арча" оцепили экипированные сотрудники силовых структур. Порядка 300-т военнослужащих охраняют гособъект, а вместе с тем и президента Сооронбая Жээнбекова.

В то же время сторонники Садыра Жапарова, митинговавшие еще вчера у здания Дома правительства, собираются у заброшенного здания гостиницы "Иссык-Куль". Сейчас их там порядка 500 человек. Им подвезли обеды и автобусы, которые, по предварительным данным, должны доставить людей к госрезиденции.

Напомним, протестующие требуют отставки президента Сооронбая Жээнбекова. Накануне они заявили, что не разойдутся, не уедут из Бишкека пока Жээнбеков не покинет пост.

Сегодня по этому поводу продолжаются переговоры Садыра Жапарова с главой государства.