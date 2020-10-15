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На Садыра Жапарова готовится покушение?

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Из-за нестабильной политической ситуации в стране в правительстве принято решение усилить охрану премьер-министра Садыра Жапарова. Об этом редакции VB.KG сообщили источники.

Вчера на митинге, на который под вечер прибыл и сам премьер, многие в этом убедились. Действительно охрана Жапарова значительно увеличилась и стала более внушительной.

Не исключено, что близкое окружение главы правительства опасается провокаций в адрес Жапарова, а то и вовсе покушений. Тем более, судя по выстрелам в машину Атамбаева, стрелять в Кыргызстане умеют.

Отметим, вчера прошли переговоры между премьер-министром Садыром Жапаровым и президентом Сооронбаем Жээнбековым по поводу оставки последнего. В них также приняли участие депутаты Талант Мамытов, Курманкул Зулушев и лидер партии "Мекенчил" Камчыбек Ташиев.

Сегодня же стало известно, что встреча между Жээнбековым и Жапаровым не состоялась по состоянию здоровья премьер-министра.


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URL: https://www.vb.kg/393128
Теги:
правительство, Кыргызстан, Садыр Жапаров, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
312
15.10.2020, 15:15

Какие это телохранители? Рожи бандитские.

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