Заседание совета глав государств СНГ переносится

Саммит СНГ не состоится, как планировалось, 16 октября. Он переносится на более поздние сроки, сообщили в Исполкоме Содружества.

"Заседание Совета министров иностранных дел СНГ, намеченное на 15 октября, а также заседание Совета глав государств СНГ, намеченное на 16 октября, перенесены из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире и для более тщательного рассмотрения вопросов повестки дня", - отметили в Исполкоме.

Изначально встречу президентов планировалось организовать в Ташкенте, поскольку в текущем году Узбекистан председательствует в СНГ. Затем в связи с пандемией было решено провести саммит в формате видеоконференции. Но вот теперь принято решение о переносе. О новых сроках проведения встречи в верхах пока не сообщается.

На саммите СНГ предусматривалось рассмотреть очередной комплекс вопросов по развитию интеграции в рамках СНГ, преодолению существующих проблем. Повестка предстоящих заседаний глав внешнеполитических ведомств стран Содружества и их президентов была проработана на состоявшемся 22 сентября в Минске заседании Совета постоянных полномочных представителей государств СНГ при его уставных и других органах.

Полпреды, обсудив ход реализации положений Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года, отметили необходимость дальнейшей работы по устранению торговых барьеров между сторонами. Это, как подчеркивалось, должно послужить одним из важнейших условий экономического роста и развития взаимной торговли. Исполнение данного документа и ряда других также предполагалось обсудить на предстоящем саммите.