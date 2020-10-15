Жогорку Кенеш завтра рассмотрит вопрос об отставке Сооронбая Жээнбекова

Отставку президента Сооронбая Жээнбекова рассмотрит Жогорку Кенеш.

Как сообщает пресс-служба парламента, завтра, 16 октября, в 10:00 часов в государственной резиденции "Ала-Арча" состоится внеочередное заседание Жогорку Кенеша. На повестке дня - отставка президента КР.

Отметим, сегодня после 10-дневных массовых акций протеста сторонников Садыра Жапарова Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. Ранее мнения депутатов о том, стоит ли ему покидать свой пост в нестабильное для страны время, разделились. Часть из них, в том числе новоназначенный спикер Канат Исаев, высказались принципиально против этого решения.