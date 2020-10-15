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Жогорку Кенеш завтра рассмотрит вопрос об отставке Сооронбая Жээнбекова

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- Оксана Гут
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Отставку президента Сооронбая Жээнбекова рассмотрит Жогорку Кенеш.

Как сообщает пресс-служба парламента, завтра, 16 октября, в 10:00 часов в государственной резиденции "Ала-Арча" состоится внеочередное заседание Жогорку Кенеша. На повестке дня - отставка президента КР.

Отметим, сегодня после 10-дневных массовых акций протеста сторонников Садыра Жапарова Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. Ранее мнения депутатов о том, стоит ли ему покидать свой пост в нестабильное для страны время, разделились. Часть из них, в том числе новоназначенный спикер Канат Исаев, высказались принципиально против этого решения.


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URL: https://www.vb.kg/393136
Теги:
митинг, отставка, президент, революция, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Сооронбай Жээнбеков
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