Саралаев: У политиков свои разборки, но горнорудку нужно сохранить

Нынешние члены правительства должны сохранить горнорудную отрасль в Кыргызстане, которая является наиболее перспективной и приоритетной. Об этом заявил общественный деятель Тимур Саралаев.

"Текущая политическая нестабильность и идущая за ней автоматически побочные эффекты, как борьба за портфели и перетягивание одеял за сферы влияния в жирных сферах экономики, к сожалению, стало обычным явлением.

Вспомните 2005 и 2010 годы, тогда тоже была такая ситуация. До обеда один начальник, после другой, шли захваты крупных курортных объектов на Иссык-Куле, ТВ-радио, угольных карьеров в Джумгальском районе и других месторождений. Даже несчастную Федерацию профсоюзов в период политической турбулентности пытались захватить различные проходимцы.

Говоря об экономике, в период карантина наша экономика, точнее ее часть – "экономика услуг" показала свою сверхчувствительность, и сотни тысяч кыргызстанцев оказались без средств существования. Ведь многие живут ежедневными заработками. Тогда у нас многие поняли, что для Кыргызстана помимо развития сектора услуг, очень важно развивать промышленность, особенно горнорудку. Именно эта отрасль является наиболее перспективным и приоритетным для Кыргызстана и инвестиций, где трудятся тысячи и тысячи кыргызстанцев кормящие свои семьи честным трудом. Но помимо развития этой отрасли, нужно еще ее сохранить, без этого не будет никакого развития.

Ведь у нас много тех, кто горит желанием пойти на захват, грабеж как в Карабалтинском аффинажном заводе или просто сжечь как Джеруй, который должен был вот-вот запуститься, такие действия не допустимы. Ведь именно из-за них тысячи людей остались без работы, а страна без поступлений в острый кризисный период.

Как слышно, и в других месторождениях тоже не спокойно, трудовые взаимоотношения становятся поводом для сворачивания производства на местах, а это больно бьет по инвестору, по их портфелю финансовых активов и вообще снижает привлекательность на фондовом рынке. А это в свою очередь чревато выводом активов из горнорудного сектора Кыргызстана, что в итоге приведет к определенному застою в этой отрасли. Я понимаю, что политикам не до этого, у них свои разборки, но государственники в правительстве должны сохранить горнорудку, отрасль обязана жить", - сказал активист.