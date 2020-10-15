Омурбек Текебаев заявил в интервью "Азаттык", что президент Сооронбай Жээнбеков узурпировал власть.

"Я еще в прошлом году говорил, что Жээнбеков узурпировал власть по примеру Акаева и Бакиева. Узурпация это значит получение власти путем лжи, подкупа и запугиваний. Жээнбеков вместе со своими тремя партиями занимался именно этим. Кто придет после него должны помнить об этом", - сказал он.

Лидер "Ата Мекена" напомнил про прецедент, который создал сам Жээнбеков.

"Сооронбай Жээнбеков создал прецедент, что бывшего президента можно сажать. То есть получается, что Жээнбекова можно посадить. Депутаты, которые сдали вчера Атамбаева, сегодня могут сдать и Жээнбекова", - отметил Текебаев.

Напомним, в ноябре прошлого года Омурбек Текебаев заявил СМИ, что президент Сооронбай Жээнбеков сказал золотые слова по поводу парламентаризма.

"Сооронбай Жээнбеков заявил, что поддерживает парламентаризм, который предполагает конкуренцию среди партий. Золотые слова. Его нужно поддержать. В таком случае он докажет, что действительно проводит борьбу с коррупцией, потому что это большой шаг в борьбе с коррупцией", - сказал Текебаев.