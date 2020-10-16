В РФ эксперты по-разному оценивают отставку президента Кыргызстана

"Глава Кыргызстана, который принял решение уйти в отставку, прямо сказал, что не держится за власть и не хочет войти в историю как президент, который дал приказ стрелять в собственный народ. Он дал понять, что никакая власть не стоит целостности государства и согласия в обществе. Это слова сильного человека", - заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в комментарии Федеральному агентству новостей.

"Судя по всему, наша помощь братскому киргизскому народу сейчас не нужна, во всяком случае, это можно заключить из действий их президента, который уходит в отставку, - отметил Шерин. - Решение Жээнбекова, на мой взгляд, говорит, что те, в чьих руках сейчас находится власть в Киргизии, принимают необходимые меры, чтобы сохранить стабильность и согласие".

Да, у России в Киргизии есть политические и военные интересы, но эти интересы, по мнению Шерина, надежно защищены.

"Что касается нашей военной базы, находящейся в Киргизии, то она там находится на основании долгосрочных соглашений, к тому же не безвозмездно, - отметил парламентарий. - Российская Федерация платит аренду за все свои военные базы, которые где-либо находятся. Поэтому любой президент Киргизии… будет рад получать от России соответствующую арендную плату".

Объявивший об отставке президент Кыргызстана на фоне политического кризиса в стране растерялся и бросил свой пост. Такое мнение высказал коллега Шерина, депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

"Жээнбеков хоть и сослался, что не хотел проливать кровь, но в целом он растерялся и не продемонстрировал способности руководить Киргизией в сложных обстоятельствах. Он переоценил свои возможности, когда сурово расправился с Атамбаевым, а затем просчитался, назначив парламентские выборы в разгар пандемии. Многие события в Киргизии связаны с раздражением: риском карантина и прерванного сообщения с Россией", - сказал Затулин в комментарии Национальной службе новостей.

По мнению Затулина, протесты в Кыргызстане продолжатся, потому что сторонники экс-президента Атамбаева пока чувствуют себя обделенными.

Отставка президента Кыргызстана, способная усугубить дестабилизацию в стране, полагает заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин.

"Это безусловно негативный факт, просто потому что президент на фоне всех тех беспорядочных и хаотических явлений, которые там происходят с 5 октября, оставался единственной легитимной фигурой, способной повлиять на стабилизацию ситуации, - высказал свою точку зрения Грозин в эфире радиостанции "Эхо Москвы". - С его самоустранением с этого поста способность киргизских элит выйти из этого кризиса, длящегося уже вторую неделю, оказывается под еще большим вопросом, чем это было ранее…Все это будет подталкивать страну к дальнейшей дестабилизации".

В свою очередь, известный российский политолог и журналист Григорий Бовт считает, что оппонирующим друг другу сторонам не обойтись без поиска каких-то компромиссов.

"В Киргизии ни одна из сторон не обладает достаточным преимуществом, чтобы победить. Поэтому им…придется как-то научиться друг с другом договариваться, этим кланам севера и юга, которые между собой бесконечно воюют на протяжении всей постсоветской истории, и найти какую-то формулу, когда они перестанут друг друга свергать", - заявил Бовт в эфире радио "Комсомольская правда".

Напомним, что в ходе состоявшегося 15 октября телефонного разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова со своим кыргызским коллегой Русланом Казакбаевым глава внешнеполитического ведомства РФ высказал обеспокоенность развитием внутриполитической ситуации в республике. И подчеркнул, как сообщили в МИД РФ, готовность российской стороны к продолжению содействия легитимным органам власти Кыргызстана в интересах ее скорейшей стабилизации и возвращения в конституционное русло.