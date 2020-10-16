Погода
$ 81.53 - 81.90
€ 93.42 - 94.17

В РФ эксперты по-разному оценивают отставку президента Кыргызстана

287  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Глава Кыргызстана, который принял решение уйти в отставку, прямо сказал, что не держится за власть и не хочет войти в историю как президент, который дал приказ стрелять в собственный народ. Он дал понять, что никакая власть не стоит целостности государства и согласия в обществе. Это слова сильного человека", - заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в комментарии Федеральному агентству новостей.

"Судя по всему, наша помощь братскому киргизскому народу сейчас не нужна, во всяком случае, это можно заключить из действий их президента, который уходит в отставку, - отметил Шерин. - Решение Жээнбекова, на мой взгляд, говорит, что те, в чьих руках сейчас находится власть в Киргизии, принимают необходимые меры, чтобы сохранить стабильность и согласие".

Да, у России в Киргизии есть политические и военные интересы, но эти интересы, по мнению Шерина, надежно защищены.

"Что касается нашей военной базы, находящейся в Киргизии, то она там находится на основании долгосрочных соглашений, к тому же не безвозмездно, - отметил парламентарий. - Российская Федерация платит аренду за все свои военные базы, которые где-либо находятся. Поэтому любой президент Киргизии… будет рад получать от России соответствующую арендную плату".

Объявивший об отставке президент Кыргызстана на фоне политического кризиса в стране растерялся и бросил свой пост. Такое мнение высказал коллега Шерина, депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

"Жээнбеков хоть и сослался, что не хотел проливать кровь, но в целом он растерялся и не продемонстрировал способности руководить Киргизией в сложных обстоятельствах. Он переоценил свои возможности, когда сурово расправился с Атамбаевым, а затем просчитался, назначив парламентские выборы в разгар пандемии. Многие события в Киргизии связаны с раздражением: риском карантина и прерванного сообщения с Россией", - сказал Затулин в комментарии Национальной службе новостей.

По мнению Затулина, протесты в Кыргызстане продолжатся, потому что сторонники экс-президента Атамбаева пока чувствуют себя обделенными.

Отставка президента Кыргызстана, способная усугубить дестабилизацию в стране, полагает заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин.

"Это безусловно негативный факт, просто потому что президент на фоне всех тех беспорядочных и хаотических явлений, которые там происходят с 5 октября, оставался единственной легитимной фигурой, способной повлиять на стабилизацию ситуации, - высказал свою точку зрения Грозин в эфире радиостанции "Эхо Москвы". - С его самоустранением с этого поста способность киргизских элит выйти из этого кризиса, длящегося уже вторую неделю, оказывается под еще большим вопросом, чем это было ранее…Все это будет подталкивать страну к дальнейшей дестабилизации".

В свою очередь, известный российский политолог и журналист Григорий Бовт считает, что оппонирующим друг другу сторонам не обойтись без поиска каких-то компромиссов.

"В Киргизии ни одна из сторон не обладает достаточным преимуществом, чтобы победить. Поэтому им…придется как-то научиться друг с другом договариваться, этим кланам севера и юга, которые между собой бесконечно воюют на протяжении всей постсоветской истории, и найти какую-то формулу, когда они перестанут друг друга свергать", - заявил Бовт в эфире радио "Комсомольская правда".

Напомним, что в ходе состоявшегося 15 октября телефонного разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова со своим кыргызским коллегой Русланом Казакбаевым глава внешнеполитического ведомства РФ высказал обеспокоенность развитием внутриполитической ситуации в республике. И подчеркнул, как сообщили в МИД РФ, готовность российской стороны к продолжению содействия легитимным органам власти Кыргызстана в интересах ее скорейшей стабилизации и возвращения в конституционное русло.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393152
Теги:
президент, революция, Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  