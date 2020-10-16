ГУВД Бишкека: В столице ночь прошла спокойно

В столице ночь прошла спокойно. Об этом заявляет пресс-служба ГУВД Бишкека.

"Силами городской милиции, военнослужащих и народной дружины была обеспечена общественная безопасность граждан, сохранность частного и государственного имущества на всей территории столицы. Каких-либо фактов проявлений мародерства и погромов, выявлено и зафиксировано не было", - говорится в сообщении.

Отмечается, что функции жизнедеятельности города Бишкек не нарушены, все отрасли и сферы городских коммуникаций и служб работают бесперебойно в штатном режиме. После окончания комендантского часа с 05:00 часов возобновилось движение общественного транспорта согласно графику и пассажирским маршрутам, все государственные учреждения и ведомства работают в обычном порядке.

"Правоохранительные органы и народные дружины продолжают нести круглосуточную службу по обеспечению безопасности горожан и гостей столицы", - говорят в ГУВД.