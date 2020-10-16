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ГУВД Бишкека: В столице ночь прошла спокойно

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- Оксана Гут
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В столице ночь прошла спокойно. Об этом заявляет пресс-служба ГУВД Бишкека.

"Силами городской милиции, военнослужащих и народной дружины была обеспечена общественная безопасность граждан, сохранность частного и государственного имущества на всей территории столицы. Каких-либо фактов проявлений мародерства и погромов, выявлено и зафиксировано не было", - говорится в сообщении.

Отмечается, что функции жизнедеятельности города Бишкек не нарушены, все отрасли и сферы городских коммуникаций и служб работают бесперебойно в штатном режиме. После окончания комендантского часа с 05:00 часов возобновилось движение общественного транспорта согласно графику и пассажирским маршрутам, все государственные учреждения и ведомства работают в обычном порядке.

"Правоохранительные органы и народные дружины продолжают нести круглосуточную службу по обеспечению безопасности горожан и гостей столицы", - говорят в ГУВД.


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URL: https://www.vb.kg/393153
Теги:
ГУВД, МВД, массовые беспорядки, митинг, безопасность, Бишкек, Кыргызстан
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