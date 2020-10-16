Задержан подозреваемый в совершении серийных краж велосипедов

В Чуйском районе задержали подозреваемого в совершении серийных краж велосипедов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

7 октября в ОВД Чуйского района с заявлением обратилась 32-летняя А.З., она просила принять меры в отношении неизвестных лиц,

которые со двора дома, расположенного в селе Чуй, похитил велосипед стоимостью 9 000 сомов, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП ОВД Чуйского района, было начато досудебное производство по ст. 200 "Кража" УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения комплекса поисковых и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции Чуйского района установлен и задержан подозреваемый 35-летний Т.А.

В процессе следственных действий задержанный дал признательные показания и по другим аналогичным фактам кражи, совершенных на территории Чуйского района, вещественные доказательства изъяты. В порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики мужчина водворен в ИВС.

Досудебное производство продолжается.