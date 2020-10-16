Погода
$ 81.53 - 81.90
€ 93.42 - 94.17

Задержан подозреваемый в совершении серийных краж велосипедов

27  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Чуйском районе задержали подозреваемого в совершении серийных краж велосипедов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

7 октября в ОВД Чуйского района с заявлением обратилась 32-летняя А.З., она просила принять меры в отношении неизвестных лиц,

которые со двора дома, расположенного в селе Чуй, похитил велосипед стоимостью 9 000 сомов, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП ОВД Чуйского района, было начато досудебное производство по ст. 200 "Кража" УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения комплекса поисковых и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции Чуйского района установлен и задержан подозреваемый 35-летний Т.А.

В процессе следственных действий задержанный дал признательные показания и по другим аналогичным фактам кражи, совершенных на территории Чуйского района, вещественные доказательства изъяты. В порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики мужчина водворен в ИВС.

Досудебное производство продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393174
Теги:
ГУВД, ИВС, кража, уголовная ответственность, Чуйская область, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  