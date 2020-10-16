Текебаева надо было возвращать в парламент на год раньше

Омурбек Текебаев вернулся в Жогорку Кенеш и в первом же своем выступлении с высокой трибуны расставил все точки на i.

Омурбек Чиркешович держал речь на внеочередном заседании парламента, проходившем сегодня в госрезиденции "Ала-Арча", где депутаты приняли к сведению отставку президента Сооронбая Жээнбекова. Опытный политик, пожалуй, самый плодовитый с точки зрения законотворчества, харизматичный лидер и известный многоходовщик, Омурбек Текебаев с ювелирной точностью обозначил все акценты сложившейся ситуации.

Прежде всего, Текебаев отметил, что в Кыргызстане еще не было такого прецедента, чтобы в руках одного человека сосредотачивалась абсолютная власть - президентская, правительственная и даже парламентская. В связи с этим, он даже посочувствовал Садыру Жапарову, на которого вместе с регалиями сегодня ложится колоссальная отвественность

- Я вам не завидую, а, наоборот, жалею, потому что народ ждет от вас исполнения всех обещаний. Народ ждет чуда. Не забываем, что между уважением и ненавистью тонкая грань. Давайте мы поддержим Садыра Жапарова до того, как придет новый президент, и создадим условия для реализации его реформ, - предложил Текебаев.

Он отметил, что для того, чтобы проявить себя Жапарову достаточно будет даже 100 дней.

- За это время можно если не многое сделать, то хотя бы начать, - сказал Текебаев.

Кроме того, лидер социалистов предостерег Садыра Жапарова от совершения распространенной среди президентов КР ошибки – назначать на высокие должности близких друзей и родственников.

Текебаев также напомнил, что премьер-министр, исполняющий обязанности президента, не имеет права принимать участие в президентских выборах.

- Но если его близкий друг, однопартиец примет участие в выборах, поверит ли народ в честные выборы? Поверит ли народ, что люди из близкого окружения премьер-министра не злоупотребят своим статусом? Поэтому, если ваше близкое окружение не примет участие в выборах президента, это создало бы хорошие условия для достижения целей Кыргызстана, - заявил депутат.

А еще Омурбек Чиркешович обратился к народу с призывом не допустить гонений в отношении уходящего в отставку президента Сооронбая Жээнбекова, так как "он сам ответит за свои дела перед историей и перед законом".

К слову, возвращать Текебаева в парламент по-хорошему надо было бы еще год назад, сразу после его освобождения. Если бы Сооронбай Жээнбеков сделал это еще тогда, то, не исключено, что события в республике стали бы развиваться совершенно в ином русле. И, как знать, возможно экс-президенту можно было бы избежать отставки?

Надо понимать, что Омурбек Текебаев – политик такой закалки, что будь он сегодня спикером ЖК, то в отличие от Каната Исаева ни за что бы не отказался бы от президентских полномочий. У него хватило бы и сил, и опыта для того, чтобы встать у руля даже во время кризиса власти.

Напомним, 15 октября по решению Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Омурбек Текебаев вновь стал депутатом ЖК. Ранее депутат Жогорку Кенеша от фракции "Ата Мекен" Садык Шер-Нияз решил сдать мандат парламентария по собственному желанию из-за постановления Верховного суда об отмене обвинительного приговора бывшему депутату ЖК Омурбеку Текебаеву, который обратился с заявлением в ЦИК о возвращении мандата депутата ЖК. В 2017 году из-за уголовного преследования у Омурбека Текебаева забрали мандат парламентария. После этого его мандат перешел Искандеру Гайпкулову.