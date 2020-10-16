В МПА СНГ выступают за стабильность в Кыргызстане

Ряд актуальных вопросов современности прокомментировала в интервью ТАСС председатель Совета Федерации РФ, председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Валентина Матвиенко. Речь шла, в том числе, о ситуации в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Нагорном Карабахе.

"У того, что происходит, есть объективные причины. Раньше все жили в одной стране, в которой пропагандировались идеи интернационализма. Мы все дружили. И неважно было - передали эту территорию одной республике или другой, потому что это была одна страна. А сейчас продолжаются процессы обретения самоидентичности в каждом из этих государств, становления новой экономической системы, политической системы. Эти процессы происходят болезненно", - отметила Валентина Матвиенко.

"Конечно же, мы это видим и знаем об этом, в ряде случаев имеет место активное вмешательство извне, чтобы "раскачать" постсоветское пространство, создать такой пояс нестабильности вокруг России. Здесь много причин, много факторов", - констатировала глава МПА СНГ. И подчеркнула, что Российская Федерация "выстроила братские, партнерские стратегические отношения практически со всеми государствами на пространстве СНГ".

"Интеграционные процессы очень активно развиваются. Все это для того, чтобы всем создать равные условия для развития, взаимных инвестиций, наращивания товарооборота", - подчеркнула Матвиенко.

"Я хочу сказать, что и в рамках Межпарламентской Ассамблеи СНГ ...мы много усилий прилагаем для создания единого правового пространства на территории Содружества, - продолжила она. - Это очень важно в первую очередь для граждан, для бизнеса. К примеру, если у нас будут единые дипломы об образовании или соглашение о признании дипломов - это возможность для всех граждан, проживающих на территории СНГ, в любое государство поехать учиться или работать. И то множество модельных законов, которые мы приняли, хорошо работают. Они или в полном объеме, или частично имплементируются в национальное законодательство".

"Мы заинтересованы в том, чтобы все было стабильно. И в Киргизии процессы завершились бы в мирном, переговорном, демократическом ключе. И в Белоруссии ситуация наладилась бы в ближайшее время. Мы используем все наши возможности, содействуя мирному, цивилизованному решению политических кризисов", - заявила Валентина Матвиенко.