Кто сплотится вокруг "Мекенчил" в коалиции большинства в VII созыве ЖК?

Политическая борьба в стране еще не закончилась. Впереди ожидается новый цикл. Партии будут бороться за место в парламенте. Об этом VB.KG рассказал политолог Марат Казакпаев.

Он напомнил, что конкуренция на выборах может проявиться в разных и неожиданных ситуациях.

- Если утвердят барьер в 3-5 процентов, значит, может возрасти количество партий-победителей. В целом же, как только нынешний ЖК закончит свою работу, можно начинать избирательный процесс. Впереди еще новый цикл политической борьбы.

Партии, которые в новом VII созыве ЖК примкнут к партии власти, уже видно по назначениям, считает политолог.

- Это "Республика", "Чон Казат", они уже союзники. "Бутун Кыргызстан" также, возможно, к ним присоединится. Это касается и партии "Реформа". Правда, последняя - вопрос переговоров. Тем более, у "Реформы" большая поддержка со стороны правозащитников и городского электората. Особняком встает партия "Бир Бол", она может примкнуть как к провластному, так и к оппозиционному блоку. Но здесь также вопрос торга. "Биримдик", сторонники "Мекеним Кыргызстан" и "Кыргызстан" останутся в оппозиции. Тем более, Жээнбеков никуда не уезжал и остается в политике. В итоге все проигравшие партии сплотятся, чтобы быть единой оппозицией, - подчеркнул Марат Казакпаев.