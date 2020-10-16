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Прогноз погоды по регионам Кыргызстана с 17 по 21 октября

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- Оксана Гут
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Кыргызгидромет представил прогноз погоды по регионам Кыргызской Республики с 17-21 октября. По областям преимущественно без осадков, температура воздуха прогреется до 21 градуса. И только 23 октября отмечается понижение температуры воздуха.

Прогноз погоды по Чуйской, Таласской областям на 17-21 октября

17-19 октября без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. 20-21 октября без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Прогноз по городу Бишкек

17-19 октября без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. 20-21 октября без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Прогноз погоды по Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областям

17-19 октября без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. 20-21 октября без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с

Прогноз погоды по Иссык-Кульской области

17-21 октября без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

Прогноз погоды по городам Каракол и Чолпон-Ата

17-21 октября без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

Прогноз погоды по Нарынской области

17-19 октября без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. 20-21 октября без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с

Ориентировочный прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 22-23 октября

22 октября ночью без осадков. Днем в отдельных районах Чуйской, Таласской областей дожди, в горных районах снег, по остальной территории без осадков.

23 октября ночью в отдельных районах, днем на большей части территории временами дожди, в горных районах снег. Понижение температуры воздуха.


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Теги:
Кыргызгидромет, МЧС, погода, Кыргызстан
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