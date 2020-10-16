Прогноз погоды по регионам Кыргызстана с 17 по 21 октября

Кыргызгидромет представил прогноз погоды по регионам Кыргызской Республики с 17-21 октября. По областям преимущественно без осадков, температура воздуха прогреется до 21 градуса. И только 23 октября отмечается понижение температуры воздуха.
Прогноз погоды по Чуйской, Таласской областям на 17-21 октября
17-19 октября без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. 20-21 октября без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.
Прогноз по городу Бишкек
17-19 октября без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. 20-21 октября без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.
Прогноз погоды по Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областям
17-19 октября без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. 20-21 октября без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с
Прогноз погоды по Иссык-Кульской области
17-21 октября без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.
Прогноз погоды по городам Каракол и Чолпон-Ата
17-21 октября без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.
Прогноз погоды по Нарынской области
17-19 октября без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. 20-21 октября без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с
Ориентировочный прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 22-23 октября
22 октября ночью без осадков. Днем в отдельных районах Чуйской, Таласской областей дожди, в горных районах снег, по остальной территории без осадков.
23 октября ночью в отдельных районах, днем на большей части территории временами дожди, в горных районах снег. Понижение температуры воздуха.