Пассажир авиарейса FlyArystan Алматы - Актау пытался выйти во время полета

Пассажир авиарейса FlyArystan Алматы - Актау устроил на борту дебош. Он был пьян, нецензурно выражался, толкал людей, не хотел одевать максу. А позже решил, что ему надо в Шымкент, и пытался открыть дверь самолета, пишет Zakon.kz.

Когда его пытались обездвижить, он вырвался и начал душить бортпроводницу. Его удалось обезвредить благодаря неравнодушным пассажирам.

- На буйного пассажира составили адмпротоколы по статьям - распитие спиртных напитков, мелкое хулиганство и нарушение правил поведения на воздушном судне. Извинения экипажу и другим пассажирам он не принес, - говорится в информации.