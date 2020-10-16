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Пассажир авиарейса FlyArystan Алматы - Актау пытался выйти во время полета

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- Виктория Гунгер
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Пассажир авиарейса FlyArystan Алматы - Актау устроил на борту дебош. Он был пьян, нецензурно выражался, толкал людей, не хотел одевать максу. А позже решил, что ему надо в Шымкент, и пытался открыть дверь самолета, пишет Zakon.kz.

Когда его пытались обездвижить, он вырвался и начал душить бортпроводницу. Его удалось обезвредить благодаря неравнодушным пассажирам.

- На буйного пассажира составили адмпротоколы по статьям - распитие спиртных напитков, мелкое хулиганство и нарушение правил поведения на воздушном судне. Извинения экипажу и другим пассажирам он не принес, - говорится в информации.


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URL: https://www.vb.kg/393190
Теги:
авиация, Казахстан, уголовная ответственность, Кыргызстан, самолеты
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