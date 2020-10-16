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В ЦИК назвали дату президентских и парламентских выборов

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- ВБ
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Досрочные президентские выборы пройдут предположительно пройдут 17 января следующего года. Об этом сегодня на внеочередном заседании ЦИК заявила ее глава Нуржан Шайлдабекова.

Также она высказалась и по поводу парламентских выборов. По ее словам, они возможно будут назначены на 20 декабря.

"В течение десяти дней нужно подвести итоги, чтобы к концу года был сформирован парламент. Досрочные президентские выборы назначает Жогорку Кенеш. Они должны быть проведены в январе, ориентировочно это 17 января", - сказала она.

Напомним, сегодня Сооронбай Жээнбеков досрочно сложил полномочия президента. Его обязанности стал исполнять Садыр Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/393192
Теги:
выборы, Кыргызстан, Садыр Жапаров, Сооронбай Жээнбеков, ЦИК
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