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Ташиев: В КР заниматься коррупцией будет невыгодно

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- Виктория Гунгер
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Я лично займусь вопросами борьбы с контрабандой. Особенно в таможне никакой коррупции не будет. Ей в Кыргызстане будет заниматься не выгодно. Об этом на пресс-конференции заявил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Он отметил, что берет решение проблемы под личный контроль.

- В целом никакой контрабанды на границе не будет. Всех коррупционеров, которые сидят или попадутся к нам по статье "Коррупция", будут платить государству. Я введу такую практику, что если ты украл, скажем,10 миллионов, то выплатишь в пользу государств в два раза больше. Раньше они откупались и выходили на свободу, такой практики не будет, - подчеркнул Ташиев.

Что касается вопроса наркотрафика, то со временем мы решим и эту проблему, добавил новый глава Госкомитета нацбезопасности.


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URL: https://www.vb.kg/393195
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