Первомайский районный суд снял судимость с Мелиса Аспекова

Первомайский районный суд Бишкека снял судимость политического активиста Мелиса Аспекова. Об этом VB.KG сообщил сам политик.

Решение было принято сегодня, 16 октября.

Напомним, Мелис Аспеков был осужден в 2015 году по статье "Хулиганство". Поводом для возбуждения уголовного дела стала жалоба таксиста в правоохранительные органы. Согласно материалам дела, якобы Аспеков отказался платить 100 сомов за поездку и угрожал применить оружие. Активист никогда не признавал своей вины и неоднократно заявлял, что его оговорили из-за его политических взглядов по заказу властей.

Правозащитники, в том числе Омбудсмен Кыргызстана заступались за права молодого политика.