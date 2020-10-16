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Первомайский районный суд снял судимость с Мелиса Аспекова

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- Екатерина Улитина
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Первомайский районный суд Бишкека снял судимость политического активиста Мелиса Аспекова. Об этом VB.KG сообщил сам политик.

Решение было принято сегодня, 16 октября.

Напомним, Мелис Аспеков был осужден в 2015 году по статье "Хулиганство". Поводом для возбуждения уголовного дела стала жалоба таксиста в правоохранительные органы. Согласно материалам дела, якобы Аспеков отказался платить 100 сомов за поездку и угрожал применить оружие. Активист никогда не признавал своей вины и неоднократно заявлял, что его оговорили из-за его политических взглядов по заказу властей.

Правозащитники, в том числе Омбудсмен Кыргызстана заступались за права молодого политика.


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URL: https://www.vb.kg/393197
Теги:
суд, Бишкек, Кыргызстан
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