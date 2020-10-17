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Садыр Жапаров: Борьба с коррупцией – это не переполненные тюрьмы

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- Оксана Гут
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О молодежи, экономике, судебной реформе и привлечении к ответственности Матраимовых. И.о. президента Кыргызской Республики, премьер-министр Садыр Жапаров сделал обращение к кыргызстанцам.

Редакция VB.KG публикует текст обращения полностью.

"Дорогие кыргызстанцы! Минувшие дни стали очередным испытанием на прочность:

- нашей независимости,

- нашей свободы,

- нашей демократии,

- нашего многонационального согласия и единства народов нашего прекрасного Кыргызстана.

4 октября 2020 года должны были состояться исторические выборы. Народ выбирал не просто Жогорку Кенеш:

- народ выбирал будущее!

- народ выбирал надежду!

- народ выбирал обновление!

- народ выбирал справедливость!

К сожалению, власть оказалась слепа к чаяньям народа. Уроки 2-х народных революций 2005 и 2010 годов были забыты. А как говорится: "Кто забывает уроки истории, обречен на ее повторение". Как мы видим история преподнесла очередной урок нашему народу и особенно очередной урок власти – власть всегда должна служить своему народу и принимать его выбор.

4 октября победа народа, победа нашей молодежи была украдена и послужила толчком к началу масштабного политического кризиса. Сегодня уже очевидно, что мы не можем сравнивать эти события. Осень 2020 года открыла новую страницу в истории возрождения национального самосознания. Такого количества людей, разных возрастов, разных национальностей, разных политических взглядов единым фронтом, выступившие:

- против беззакония,

- против произвола,

- применения административного ресурса, подкупа и фальсификаций страна еще не видела.

Мы перестали делиться на этносы и национальности, на северян и южан, на соплеменников и односельчан. В эти дни мы все стали кыргызстанцами – единым и многонациональным народом. И теперь так будет всегда! Мы не позволим трайбализму взять верх. 5 октября народ сказал свое слово.

Уважаемые соотечественники! Моя цель – установить справедливость в стране, реальная борьба с коррупцией. Отныне борьба с коррупцией перестанет быть инструментом устранения политических оппонентов.

Я никто как другой лучше знаю и испытал на себе, что такое быть политическим узником. Знаю и сегодня, многие политики были осуждены по политическим мотивам. Но сегодня у них появилась возможность доказать свою невиновность в открытых процессах, без давления на судей и прокуроров. И это станет началом нового справедливого судопроизводства.

Безусловно, в случае замешательства кого-либо в коррупции, каким бы политическим лицом он не был, будет привлечен к уголовной ответственности. В этой борьбе нужна нам ваша помощь.

Отныне судебная реформа будет вестись не аппаратом президента, а под контролем общественности.

Прежде всего, мы поставим точку в деле о выводе 700 млн. долларов США из Кыргызстана, а основной подозреваемый Матраимов и другие коррупционеры понесут наказания перед нашей страной по всей строгости закона. Соответствующие поручения уже даны правоохранительным органам – и мы сможем представить результаты этой работы в ближайшее время.

Борьба с коррупцией – это не переполненные тюрьмы, – это не вседозволенность правоохранительных органов. Борьба с коррупцией – это понятные, простые и исполнимые ЗАКОНЫ, которые работают для всех одинаково.

Здесь хочу отдельно остановится на вопросах БОРЬБЫ С КРИМИНАЛОМ. С сегодняшнего дня криминал перестанет диктовать свои условия. Даю гарантии. В прошлое уйдут времена, когда нужно было получить разрешение у криминала на работу бизнеса в отдельных регионах.

Уважаемые соотечественники! В своем выступлении хочу отметить МОЛОДЕЖЬ! Для молодежи начнется новая страница нашей истории. МОЛОДЕЖЬ станет активным проводником государственной политики нашей страны.

Именно Вы, МОЛОДЕЖЬ, разных возрастов и национальностей стояли 5 октября на площади "Ала-Тоо", готовые отдать свою жизнь ради будущего нашей страны.

Мы все скорбим о погибшем герое – 19-летнем парне из Баткена, который погиб борясь с этим беззаконием. Именно вы будете вершить политику нашей страны в ближайшие годы. Мы вместе с Вами изменим кадровую политику.

Именно поэтому мы создадим равные условия для прохождения в парламент самых разных политических сил, но молодежная, национальная и гендерная квоты будут сохранены обязательно.

Молодёжь уже доказала свою конкурентоспособность на политической арене, теперь они должны отстоять свои позиции на предстоящих выборах.

Уважаемые кыргызстанцы! Об экономике и реформах. Ближайшие месяцы станут самыми трудными для всех нас. Прежде всего, нам необходимо:

- стабилизировать экономическую ситуацию,

- восстановить доверие инвесторов и

- обеспечить гарантии защиты и безопасности для наших предпринимателей.

Мы создадим специальный комитет по реформам, который изменит сам подход в управлении экономикой нашей страны. Новое время требует также новых подходов в системе государственного управления. Современные технологии позволяют упразднить огромную армию чиновников и бюрократов. Все ненужные государственные структуры будут упразднены уже в самое ближайшее время. Оптимизацию мы начинаем с аппарата президента и правительства.

Сейчас мы должны открыто признать, что копившиеся в последнее время вопросы, многие руководители просто откладывали в долгий ящик. Результатом стала:

- неготовность системы здравоохранения к пандемии COVID-19;

- а также отсутствие цифровой системы предоставления государственных услуг и обучения.

Опора на кредиты и гранты стала преступной политикой в управлении финансовой системой страны, а непрозрачный механизм их распределения – основой для системной коррупции в системе государственного управления. Мы начинаем ревизию по кредитам, взятые на борьбу с COVID-19. И это только верхушка айсберга. Главные задачи, которые нам предстоит решать в ближайшие дни.

Уважаемые кыргызстанцы! Я с полной ответственностью заявляю, что все свои возможности, знания, профессиональный и жизненный опыт, направлю на созидание и развитие нашей страны и благополучие народа. Только с Вашей поддержкой мы можем преодолеть все трудности и выйти из этого кризиса. Еще раз выражаю огромную благодарность всему народу. Низкий Вам поклон!".


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URL: https://www.vb.kg/393198
Теги:
правительство, президент, судебная реформа, Кыргызстан, экономика, политика, Садыр Жапаров
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