Путь в ЕАЭС: Реальный шанс Узбекистана поднять экономику

За последние годы ЕАЭС стал мощным региональным объединением с огромными перспективами развития и фактической интеграции в глобальную экономику посредством сети соглашений о зонах свободной торговли.

Весной этого года возможность сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС в статусе наблюдателя одобрили депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса и сенаторы верхней палаты парламента. Спикер сената Танзила Нарбаева назвала решение "важным вопросом, связанным с социально-экономическим развитием Узбекистана". Получение статуса наблюдателя при ЕАЭС даст Узбекистану возможность "увидеть организацию изнутри" и оценить свою выгоду.

В 2018 году объем накопленных российских инвестиций в узбекскую экономику уже составил около $9 млрд. Российский бизнес создал в этой стране на 1 января 2019 года более 1,4 тыс. предприятий. Новые перспективы открылись перед Ташкентом в связи с предстоящим получением им статуса наблюдателя.

Но, несмотря на определенные успехи в сфере экономики, Ташкент в последние годы продолжает сталкиваться с серьезными социально-экономическими вызовами. По данным официальной статистики, население республики в последние десять лет растет со средней скоростью 680 тысяч человек в год. При этом средний прирост рабочих мест в этот же период - 220 тысяч рабочих мест. Разгрузка рынка труда требует создания 1,4-1,5 тысячи рабочих мест ежедневно. Внешнеторговый дефицит страны за последние три года вырос более чем в 4,2 раза – с 1,5 млрд долларов в 2017 году до 6,4 млрд долларов в 2019-м. Быстрорастущий внешнеторговый дефицит, оказывающий давление на национальную валюту, увеличивает дефицит государственного бюджета, а это уже является серьезным вызовом для экономики.

Какие же преимущества предлагает Союз и какие проблемы позволит Узбекистану решать его участие в этом объединении?

Первое, республика получит свободный доступ к единому рынку ЕАЭС численностью 184 миллиона человек, а также перспективы увеличения взаимной торговли. На ЕАЭС приходится 52,6 процента объема внешней торговли Беларуси, 42,8 процента Кыргызстана, 29 процентов Армении, 23 процента Казахстана.

По предварительным расчетам, Ташкент сможет значительно увеличить свой экспорт на рынки альянса. Поставки сельхозпродукции вырастут почти на треть, цветных и черных металлов на 56-62 процента, природного газа – на 53 процента, одежды и текстиля – на 25 процентов, автозапчастей и автомобилей – на 23 процента. В целом узбекский экспорт увеличится почти на 800 млн долларов в год.

Второе, будут созданы сети свободной торговли с широким кругом стран и экономических блоков. Так как ЕАЭС подписал договор о ЗСТ с Вьетнамом, достигнуто Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли с Ираном и непреференциальное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем. Подписаны Меморандум о взаимопонимании с АСЕАН и Меморандум об углублении взаимодействия с СНГ. Прорабатываются соглашения о формировании зоны свободной торговли также с Сингапуром, Таиландом, Индией, Египтом и Израилем.

Третье, важным следствием вхождения в союз станет значительное улучшение положения трудовых мигрантов из Узбекистана, работающих в России. В итоге это увеличит ежегодные денежные переводы на 1,2 млрд долларов.

Четвертое, участие Узбекистана в ЕАЭС позволит преодолеть географическую замкнутость страны. ЕАЭС предоставляет упрощенный доступ к континентальным транспортным узлам с выходом к рынкам и морским путям Ближнего и Среднего Востока, Китая, России и ЕС.

Пятое, это развитие промышленной кооперации. На текущий момент в рамках ЕАЭС создана база для углубления промышленного сотрудничества предприятий различных секторов экономики. Платформа дает предприятиям возможность поиска партнеров, поставщиков и потребителей из числа государств - членов ЕАЭС.

Шестое преимущество от членства в Евразийском экономическом союзе - развитие кадрового потенциала посредством сотрудничества в сфере образования и подготовки высококвалифицированных специалистов.

Кроме того, официальный Ташкент получит доступ к финансовым средствам Евразийского банка развития (ЕАБР). Его уставный капитал на сегодняшний день составляет почти 7 млрд долларов. Это поможет реализации масштабных проектов в сфере энергетики и транспорта.

Еще одной перспективой вступления в ЕАЭС станет возможность корректировки потока инвестиций в республику. В итоге совокупный эффект от вступления Узбекистана в ЕАЭС даст как минимум 4-процентную прибавку к ВВП страны.

Некоторые эксперты уверены, что членство Узбекистана в ЕАЭС даст ему также возможность лучше защищать свои интересы в отношениях с Китаем, а также включить в повестку ЕАЭС многосторонние программы сотрудничества и с усиленных позиций представить их китайской стороне. Так как в 2015 ЕАЭС и Китай подписали соглашение о сопряжении строительства Евразийского экономического союза и "Экономического пояса Шёлкового пути".

Сегодня, население Узбекистана в большинстве своем поддерживает вступление страны в Союз. Об этом свидетельствуют данные нового социологического опроса, который проводился в мае этого года Центром экономических исследований и реформ. За присоединение к ЕАЭС выступили 74% граждан, 16% высказались против интеграции, 4% заняли нейтральную позицию, 6% затруднились ответить. Исследователи выяснили, что вступление в ЕАЭС больше всего поддерживают Сурхандарьинская, Джизакская и Хорезмская области (более 90%), тогда как противниками интеграции выступили Андижанская область (32%), Ташкент (26%) и Ферганская область (21%).