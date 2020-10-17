COVID-19. Исмаилова потребовала усилить работу по инфекционному контролю

Вице-премьер-министр Аида Исмаилова указала на недостаточную работу по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

В министерстве здравоохранения Кыргызской Республики прошло онлайн совещание с участием вице-премьер-министра Аиды Исмаиловой с координаторами по здравоохранению в областях и руководителями организаций здравоохранения.

В ходе совещания обсуждена ситуация в областях по коронавирусной инфекции. Координаторы доложили об общей ситуации в республике по COVID-19, по обеспеченности средствами индивидуальной защиты и лекарственными средствами. Отмечен высокий рост заболеваемости в Ошской области, в Баткенской области, в г. Бишкек, а также увеличение случаев заражений среди медицинских работников. В ходе совещания также отметили массовое скопление людей без соблюдения противоэпидемических мер с последующим инфицированием с учетом 2-недельного инкубационного периода COVID-19.

Вице-премьер-министр отметила, что все руководители дают информацию о достаточном обеспечении СИЗ, медоборудования, лекарственных средств, однако по поступающей к ней информации, имеются недостатки.

"Вы все говорили на заседаниях штаба, что у вас всего достаточно, а теперь представляете другую информацию. За предоставление недостоверной информации ответственные лица будут нести ответственность. Очень большое внимание прошу обратить на лечение пациентов, так как растет число летальных случаев от вируса. Растут случаи инфицирования среди медицинских работников. Я требую усилить работу по инфекционному контролю. Если СИЗ достаточно, а обучение проводятся в онлайн режиме и с выездом специалистов, то почему заражаются медики?" - возщмутилась Аида Исмаилова.