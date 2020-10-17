Минюст просят распустить "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан" и "Кыргызстан"

Партия "Реформа" 16 октября подала заявление в министерство юстиции КР по поводу роспуска политических партий "Биримдик", Мекеним Кыргызстан" и "Кыргызстан". Об этом сообщила в соцсетях Клара Сооронкулова.

Как заявили в партии, "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан", "Кыргызстан" на выборах депутатов Жогорку Кенеша 4 октября 2020 года совершали такие действия, как подкуп избирателей, незаконное воздействие на волеизъявление избирателя путем контроля над голосованием, совершали действия по фальсификации результатов выборов голосованием через бюллетень с заранее проставленной отметкой о голосовании, запугивали избирателя, отбирали у них паспорта, осуществляли под своим контролем принудительное перемещение и изменение избирательного адреса.

"Своими действиями вышеуказанные партии подрывали демократические основы государства, извращали суть выборов и конституционные ценности народного волеизъявления и представительства. Действия вышеуказанных партий привели к народному восстанию и дестабилизации общественно-политической ситуации, поставив наше государство перед угрозой гражданской войны и полного распада", - пишут в "Реформе".

Потому считают, что политические партии "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан", "Кыргызстан" грубо нарушили Конституцию Кыргызской Республики, законодательство Кыргызской Республики о выборах, политических партиях и нанесли существенный урон демократическому имиджу государства, "их деятельность прямо противоречит сущности и назначению политических партий".

"На основании вышеизложенного и, руководствуясь абзацем 5 статьи 15 Закона Кыргызской Республики "О политических партиях", ПРОСИМ ВЫНЕСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В СУД О РОСПУСКЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ "БИРИМДИК", "МЕКЕНИМ КЫРГЫЗСТАН", "КЫРГЫЗСТАН", - говорится в заключении.