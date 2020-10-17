Улан Ниязбеков провел встречу с личным составом ГУВД Чуйской области

Сегодня, 17 октября, состоялась встреча министра внутренних дел Улана Ниязбекова с личным составом, начальниками отделов, управлений ГУВД Чуйской области.

На совещание обсуждались вопросы оперативно – служебной деятельности, обеспечения правопорядка и усиления борьбы с преступностью.

Министр особенно отметил, что милиция вне политики и основным показателем работы правоохранителей, является реальная оперативная обстановка, складывающаяся в стране и общественное мнение о состоянии правопорядка.

В ходе мероприятия глава МВД остановился на оперативно-служебной деятельности подразделения. Обсуждая вопросы обеспечения правопорядка и безопасности граждан, поставил задачи по усилению борьбы с преступностью.

Министр дал указания руководителям служб ГУВД Чуйской области о необходимости активизации работы по обеспечению законности, повышению эффективности работы, охране общественного порядка, соблюдению дисциплины, усиление работы по линии организованной преступности, борьбы со скотокрадством на территории Чуйской области.

"Особое внимание нужно обращать на соблюдение законности при несении службы, уважительно относиться к гражданам. Уровень доверия населения определяется тем, как милиция реагирует на сообщения и своевременно оказывает помощь. Милиционеры достойно несут круглосуточную службу по охране правопорядка, обеспечению безопасности и спокойствия населения",- сказал Улан Ниязбеков.

В завершении, глава МВД поблагодарил личный состав ГУВД Чуйской области за службу и напомнил, что руководство министерства всегда будет проявлять заботу о благополучии сотрудников и оказывать им необходимую поддержку.