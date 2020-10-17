Новиков: Мы направим максимальные усилия для поддержки бизнеса в стране

Правительство Кыргызской Республики должно обеспечить гарантию, защиту и безопасность для бизнеса. Об этом первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Артем Новиков заявил на встрече с представителями бизнес-ассоциаций страны.

"То, что произошло в горнодобывающей сфере недопустимо, здесь нет никакого оправдания. Поэтому я поручил Государственному комитету промышленности, энергетики и недропользовании, государственной инспекции по экологической и технической безопасности и Государственной налоговой службе посетить эти места, оценить нанесенный ущерб и проговорить о возможных мерах по поддержке этих предприятий с учетом непростой ситуации с бюджетом. Режим чрезвычайного положения отменен. Общественно-политическая ситуация стабилизировалась. Сейчас все предприятия, торговые центры и другие сферы бизнеса могут переходить на полноценный режим работы", - передает пресс-служба кабмина слова Новикова.

Первый вице-премьер напомнил, что в скором времени состоится Совет по развитию бизнеса и инвестициям, в котором также во главу угла будут поставлены задачи по либерализации экономики, реформирования налоговой и таможенной системы и сокращение барьеров для предпринимателей.

"Мы все понимаем, что первостепенной задачей для правительства на сегодня – это стабилизация экономической ситуации. И в этом огромная роль у представителей сферы предпринимательской деятельности. Государство обеспечит вашу безопасность. Поэтому мы направим максимальные усилия для поддержки бизнеса в стране", - сказал Артем Новиков.