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Новиков: Мы направим максимальные усилия для поддержки бизнеса в стране

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- Оксана Гут
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Правительство Кыргызской Республики должно обеспечить гарантию, защиту и безопасность для бизнеса. Об этом первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Артем Новиков заявил на встрече с представителями бизнес-ассоциаций страны.

"То, что произошло в горнодобывающей сфере недопустимо, здесь нет никакого оправдания. Поэтому я поручил Государственному комитету промышленности, энергетики и недропользовании, государственной инспекции по экологической и технической безопасности и Государственной налоговой службе посетить эти места, оценить нанесенный ущерб и проговорить о возможных мерах по поддержке этих предприятий с учетом непростой ситуации с бюджетом. Режим чрезвычайного положения отменен. Общественно-политическая ситуация стабилизировалась. Сейчас все предприятия, торговые центры и другие сферы бизнеса могут переходить на полноценный режим работы", - передает пресс-служба кабмина слова Новикова.

Первый вице-премьер напомнил, что в скором времени состоится Совет по развитию бизнеса и инвестициям, в котором также во главу угла будут поставлены задачи по либерализации экономики, реформирования налоговой и таможенной системы и сокращение барьеров для предпринимателей.

"Мы все понимаем, что первостепенной задачей для правительства на сегодня – это стабилизация экономической ситуации. И в этом огромная роль у представителей сферы предпринимательской деятельности. Государство обеспечит вашу безопасность. Поэтому мы направим максимальные усилия для поддержки бизнеса в стране", - сказал Артем Новиков.


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URL: https://www.vb.kg/393212
Теги:
горнодобывающий сектор, инвестиции, правительство, Кыргызстан, экономика, Артем Новиков
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