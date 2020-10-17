Борьба с коррупцией Жапарова: КР ждут громкие задержания и освобождения

Исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров в своем выступлении ясно и четко дал понять, что отныне борьба с коррупцией в Кыргызстане перестанет быть инструментом устранения политических оппонентов.

"Я никто как другой лучше знаю и испытал на себе, что такое быть политическим узником. Знаю и сегодня, многие политики были осуждены по политическим мотивам. Но сегодня у них появилась возможность доказать свою невиновность в открытых процессах, без давления на судей и прокуроров. И это станет началом нового справедливого судопроизводства", - сказал он.

Значит ли это, что в ближайшее время уголовные дела в отношении многих бывших высокопоставленных чиновников, в том числе и Атамбаева, будут пересмотрены? Скорее всего да, тем более, что скоро парламентские и президентские выборы и Жапарову нужно максимально зарабатывать себе очки. Время досталось ему сложное и неопределенное, спад экономики, вторая волна эпидемии и недовольство сторонников прошлой власти его приходом. В этой связи новому главе государства нужно будет более решительные и кардинальные меры проводить, чтобы, как минимум остановить эти процессы.

Что касается уголовных дел в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева и его сторонников, то здесь, конечно, не все просто. Сам Садыр Жапаров на пресс-конференции заявил, что бывшего президента можно было бы не содержать под стражей, а поместить под домашний арест.

- Плохо ли, хорошо ли - человек 6 лет правил страной. Если бы не сидел в заключении, участвовал в судебных разбирательствах и если бы потом был бы признан виновном и осужден, тогда было правильно, я думаю. А то, что задержан по прошлым событиям - это неправильно, - сказал Жапаров.

По мнению ряда экспертов, в определенной степени судебные дела над Атамбаевым и его сторонниками носят политическую окраску. Так, ранее в одном из своих интервью СМИ экс-премьер-министр Феликс Кулов сказал, что если бывшему президенту вынесут обвинительный приговор только лишь на показаниях людей, согласившихся сотрудничать со следствием ради собственной свободы, то это не будет убедительным для общественного мнения.

"По Атамбаеву должна быть более чем 100-процентная доказанность его вины, если не 300-процентная", - сказал Кулов.

Также эти слова эксперта безусловно можно отнести и к первому уголовному делу экс-замглавы МВД Курсана Асанова, который, по собственному признанию, пошел на невыполнение приказа в Кой-Таше ради спасения жизни бывшего президента. Так ли это было или не так следствие покажет, по крайней мере, опять же должна быть непоколебимая доказательная база. Что же касается сегодняшнего обвинения его в организации массовых беспорядков, то возможно по примеру Темирлана Султанбекова он будет отпущен под домашний арест.

В любом случае, судя по словам главы государства Жапарова и председателя ГКНБ Ташиева, общественность, возможно, в ближайшее время ждут как громкие разоблачения и задержания, так и не менее громкие освобождения.