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ЦИК назначит выборы в ЖК после внесения изменений в законодательство

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- Оксана Гут
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ЦИК КР назначит повторные парламентские выборы после внесения Жогорку Кенешем изменений в законодательство о выборах - по снижению избирательного порога, залога и применения заявлений по форме-2. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

15 октября в Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики прошло совещание по вопросу назначения и организации повторных выборов в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.

Центральная избирательная комиссия считает важным до назначения повторных выборов на законодательном уровне создать правовые условия для расширения представительства в парламенте политических сил, представляющих интересы граждан.

В этой связи ЦИК ранее обратилась в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики с просьбой рассмотреть в короткие сроки:

  1. вопросы снижения избирательного порога прохождения в парламент и размера избирательного залога;
  2. вопросы изменения порядка применения права смены избирательного адреса (заявление по форме 2), в части однократности смены избирательного адреса, запрета смены избирательного адреса в пределах одной области, а также завершения приема заявлений за 30 дней до дня голосования;
  3. вопросы законодательного регулирования участия в повторных выборах политических партий, действия которых послужили основанием для признания недействительными результатов выборов.

В рамках совещания были обсуждены правовые и организационные аспекты назначения повторных выборов депутатов Жогорку Кенеша. После назначения выборов, они должны быть проведены в двухмесячный срок.

Члены ЦИК считают целесообразным назначение выборов на 20 декабря, с тем чтобы имелась возможность подвести итоги голосования и результаты выборов еще в 2020 году.

Справочно:

Согласно конституционному Закону КР "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", в случае если выборы признаны недействительными и несостоявшимися, кандидат, политические партии по итогам голосования не избраны, назначаются повторные выборы. Повторные выборы в течение одного месяца назначаются Центральной избирательной комиссией и проводятся соответствующими избирательными комиссиями.

При этом сроки избирательных действий при повторных выборах сокращаются на треть. Сообщение о проведении повторных выборов публикуется в средствах массовой информации не позднее чем через 2 календарных дня со дня принятия соответствующего решения Центральной избирательной комиссией.


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URL: https://www.vb.kg/393217
Теги:
выборы, закон, партии, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, ЦИК
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