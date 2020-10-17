ЦИК назначит выборы в ЖК после внесения изменений в законодательство

ЦИК КР назначит повторные парламентские выборы после внесения Жогорку Кенешем изменений в законодательство о выборах - по снижению избирательного порога, залога и применения заявлений по форме-2. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
15 октября в Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики прошло совещание по вопросу назначения и организации повторных выборов в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.
Центральная избирательная комиссия считает важным до назначения повторных выборов на законодательном уровне создать правовые условия для расширения представительства в парламенте политических сил, представляющих интересы граждан.
В этой связи ЦИК ранее обратилась в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики с просьбой рассмотреть в короткие сроки:
В рамках совещания были обсуждены правовые и организационные аспекты назначения повторных выборов депутатов Жогорку Кенеша. После назначения выборов, они должны быть проведены в двухмесячный срок.
Члены ЦИК считают целесообразным назначение выборов на 20 декабря, с тем чтобы имелась возможность подвести итоги голосования и результаты выборов еще в 2020 году.
Справочно:
Согласно конституционному Закону КР "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", в случае если выборы признаны недействительными и несостоявшимися, кандидат, политические партии по итогам голосования не избраны, назначаются повторные выборы. Повторные выборы в течение одного месяца назначаются Центральной избирательной комиссией и проводятся соответствующими избирательными комиссиями.
При этом сроки избирательных действий при повторных выборах сокращаются на треть. Сообщение о проведении повторных выборов публикуется в средствах массовой информации не позднее чем через 2 календарных дня со дня принятия соответствующего решения Центральной избирательной комиссией.