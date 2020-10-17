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Железная клетка в Кыргызстане рушится

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- Анвар Ажиев
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Поступило сообщение о том, что бывший премьер-министр Сапар Исаков попросил политическое убежище во Франции. Пока непонятно, насколько это достоверная информация, однако, возможно, она может стать сигналом для и.о.президента Садыра Жапарова – более четко обозначить свою позицию по поводу политических узников.

Действующий глава государства свою работу начал с заявления о том, что преследований по политическим мотивам в Кыргызстане больше не будет, что он не намерен сводить счеты со своими оппонентами, в числе которых Алмазбек Атамбаев и его сторонники.

"Я как никто другой знаю и испытал на себе, что такое быть политическим узником. Знаю, что и сегодня многие политики были осуждены по политическим мотивам. Но теперь у них появилась возможность доказать свою невиновность в открытых процессах, без давления на судей и прокуроров. И это станет началом нового справедливого судопроизводства", - сказал он.

Намерение Садыра Жапарова искоренить ущербную практику расправляться с политическими врагами за счет карательной судебной системы могло бы подтвердить узаконивание статуса политического узника – через особый президентский указ или специальный законопроект, изданный ЖК. Это тем более актуально, поскольку в нашей стране не работает ни президентская, ни премьерская, ни депутатская неприкосновенность. Ее в любой момент могут отменить, если политик или чиновник ушел в непримиримую оппозицию к власти.

Понятно, что сегодня многие, если не все сторонники Атамбаева, вправе рассчитывать на то, что их дела будут признаны политически мотивированными. И в связи с этим обстоятельством их пересмотрят. То есть, помимо прочего, это означает, что фигурантов этих дел вовсе не обязательно содержат под стражей, как и сказал ранее Садыр Жапаров.

К слову, экс-президент Сооронбай Жээнбеков не продемонстрировал особого великодушия к своим оппонентам на закате своей карьеры. Перед отставкой у него была возможность если не реабилитировать противников в глазах общества, то хотя бы дать им возможность оправдаться в рамках закона и без ограничения их свободы. Вместо этого он опустился до таких мелочных шагов, как раздача регалий лояльным чиновникам и непонятных увольнений.


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URL: https://www.vb.kg/393220
Теги:
выборы, митинг, переворот, президент, революция, премьер-министр, #Выборы2020, Садыр Жапаров, Сапар Исаков, Сооронбай Жээнбеков
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