Средняя температура воздуха в ноябре по регионам КР

Средняя месячная температура воздуха в Кыргызстане в ноябре составит 3…6° тепла. Пресс-служба распространила прогноз аномалии температуры воздуха и количества осадков по территории Кыргызской Республике на ноябрь.

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1…1,5° ниже нормы и составит 2…4° тепла, в предгорных районах и в Кеминской долине 0…-2° мороза.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -4° мороза … +1º тепла до 2…7º тепла, днем от 5…10° до 13…18° тепла. В отдельные дни возможно понижение температуры воздуха ночью до -3…-8° мороза, днем до -2° мороза …+3° тепла.

В Кеминской долине и в предгорных районах ночью ожидается преобладание температуры воздуха 0…-5° мороза, днем колебание от 3…8° до 9…14° тепла. В отдельные дни возможно понижение температуры воздуха ночью до -7…-12° мороза, днем до -3° мороза …+2° тепла.

Месячное количество осадков ожидается около нормы (в Чуйской долине 40-49 мм, в предгорных районах 23-37 мм).

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ТАЛАССКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1…1,5° ниже климатической нормы и составит 0…2° тепла.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -1…-6° мороза до 0…5° тепла, днем от 4…9° до 12…17° тепла. В отдельные дни возможно понижение температуры воздуха ночью до -7…-12°, днем до 0…-5° мороза.

Месячное количество осадков ожидается около нормы (28-29 мм).

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ОШСКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 5…7° тепла, в предгорных районах на 1° ниже нормы и составит 2…4° тепла.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -3° мороза …+2º тепла до 3…8º тепла, днем от 5…10° до 14…19° тепла.

В предгорных районах в течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 0…-5° мороза до 1…6° тепла, в отдельные ночи возможно понижение до -3…-8° мороза. Днем колебание температуры воздуха от 2…7° до 11…16° тепла.

Месячное количество осадков ожидается больше нормы (в долинной зоне 29-68 мм, в предгорных районах 29-32 мм).

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ДЖАЛАЛ-АБАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 5…7° тепла, в предгорных районах на 1…1,5° ниже нормы и составит 2…4° тепла, в Токтогульском районе на 1,5…2° ниже нормы и составит 3…5° тепла.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -3° мороза …+2º тепла до 3…8º тепла, днем от 5…10° до 14…19° тепла.

В предгорных районах в течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 0…-5° мороза до 1…6° тепла, в отдельные ночи возможно понижение до -3…-8° мороза. Днем колебание температуры воздуха от 2…7° до 11…16° тепла.

В Токтогульском районе в течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -4° мороза …+1° тепла до 2…7° тепла, днем от 2…7° до 8…13° тепла.

Месячное количество осадков ожидается в долинной зоне около нормы, в предгорных районах и в Токтогульском районе больше нормы (в долинной зоне 56-58 мм, в предгорных районах 51-96 мм, в Токтогульском районе 25-27 мм).

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ БАТКЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 5…7° тепла, в предгорных районах на 1° ниже нормы и составит 4…6° тепла.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -3° мороза …+2º тепла до 3…8º тепла, днем от 5…10° до 14…19° тепла.

В предгорных районах в течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 0…-5° мороза до 1…6° тепла, в отдельные ночи возможно понижение до -3…-8° мороза. Днем колебание температуры воздуха от 2…7° до 11…16° тепла.

Месячное количество осадков ожидается больше нормы (в долинной зоне 14-16 мм, в предгорных районах 33-35 мм).

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1…1,5° ниже климатической нормы и составит 1…3° тепла, по востоку 0…-2° мороза.

В течение месяца ожидается преобладание температуры воздуха ночью 0…-5° мороза, днем 3…8° тепла. В отдельные дни по востоку возможно понижение температуры воздуха ночью до -6…-11° мороза, днем до -3° мороза… +2° тепла.

Месячное количество осадков ожидается больше нормы (1-17 мм, по востоку 24-46 мм).

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит -1…-3° мороза. В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -5…-10° до -3° мороза …+2° тепла, в отдельные ночи возможно понижение температуры воздуха до -10…-15° мороза. Днем колебание температуры воздуха от -2° мороза…+3° тепла до 4…9° тепла.

Месячное количество осадков ожидается около нормы (4-15 мм).

АЛАЙСКАЯ ДОЛИНА

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит -6…-8° мороза.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -6…-11° до -12…-17° мороза, в отдельные ночи возможно понижение температуры воздуха до -20…-25° мороза. Днем колебание температуры воздуха от -3…-8° мороза до -2° мороза …+3° тепла.

Месячное количество осадков ожидается больше нормы (21-23 мм).

ЧАТКАЛЬСКАЯ ДОЛИНА

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит -2…-4° мороза.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -1…-6° до -7…-12° мороза, в отдельные ночи возможно понижение температуры воздуха до -13…-18° мороза. Днем колебание температуры воздуха от -3° мороза …+2° тепла до 4…9° тепла.

Месячное количество осадков ожидается больше нормы (35-37 мм).

СУУСАМЫРСКАЯ ДОЛИНА

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит -6…-8° мороза.

В течение месяца ожидается ночью колебание температуры воздуха от -2…-7° до -10…-15° мороза, в отдельные дни возможно понижение температуры воздуха ночью до -17…-22° мороза. Днем преобладание температуры воздуха -2° мороза … +3° тепла.

Месячное количество осадков ожидается больше нормы (18-20 мм).