На территории Ленинского района Бишкека состоялось открытие ГОМ-1

На территории Ленинского района Бишкека состоялось открытие первого городского отдела милиции (ГОМ-1). Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

История и образование данного городского отдела милиции начинается с 80-х годов, отмечают в ведомстве, он был первым отделом милиции на территории Ленинского района.

"Обновленный первый городской отдел милиции УВД Ленинского района г. Бишкек открылся по инициативе руководства МВД Кыргызской Республики, ГУВД и УВД Ленинского района. В настоящее время данный отдел милиции был капитально заменен на новое помещение и приведен в соответствии с отвечающими современными требованиями службы милиции, обеспечение общественной безопасности и оказания своевременной помощи, где созданы все условия для приема горожан и гостей столицы", - говорится в сообщении УВД.

Также, отмечается, было заменено месторасположение нового отдела милиции, который теперь находится на пересечении улиц Московская и Интергельпо. Кроме этого, приобретена вся необходимая мебель и оргтехника. В новом отделе милиции работают 82 сотрудника милиции, которые обслуживают прилегающую территорию.

В торжественном мероприятии в честь открытия первого городского отдела милиции УВД Ленинского района принимали участие начальник ГУВД г. Бишкек Канат Джумагазиев, начальник УВД Ленинского района Женишбек Абитов, начальник ГОМ-1 УВД Ленинского района Болот Артыкулов и весь личный состав Управления.

Канат Джумагазиев поздравил сотрудников милиции с новым помещением и отметил, что здесь созданы хорошие условия для несения службы, которые должны стать дополнительным стимулом для более качественного выполнения работы, где сотрудники милиции будут с удовольствием приходить на службу.