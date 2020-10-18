Кыргызская диаспора в РФ готовится вновь помогать соотечественникам

В связи с обострением ситуации по коронавирусу в России общественные организации кыргызской диаспоры прорабатывают меры поддержки соотечественников. Об этом сообщил президент Общероссийского Кыргызского конгресса Кубанычбек Кожоев.

"Определенный опыт такой поддержки уже отработан в минувшие месяцы. И теперь с учетом него мы намерены выстраивать дальнейшую систему помощи, по различным направлениям. В том числе, и в плане трудоустройства граждан, если продолжится сокращение рабочих мест. А ведь под него, как показала практика, в первую очередь попадают именно трудовые мигранты", - отметил Кожоев.

"И сейчас, - продолжил он, - мы думаем, как самоорганизовываться, перебрасывать соотечественников, при необходимости, из одних российских регионов в другие, где будет больше возможностей для работы. Для этого связываемся с нашими региональными отделениями, выясняем их возможности на местах, прорабатываем планы действий на случай форс-мажорных обстоятельств".

Всю эту работу, по словам президента ОКК, предусматривается строить на принципах самофинасирования, "людям же надо зарплату платить".

"В Москве действовал организованный нашим конгрессом центр занятости, но во время пандемии пришлось его деятельность максимально ограничить. Сейчас намерены активизировать ее и адаптировать к, не исключено, неблагоприятным условиям. В подобных случаях не обойтись без взаимовыручки и взаимной поддержки, а такой ресурс у нашей диаспоры имеется", - поделился Кубынычбек Кожоев.

Согласно сообщениям оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в последние дни в России выявляется до 15 тысяч и более новых случаев заболевания им. Наибольшее число заболевших за сутки регистрируется в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области. Именно в этих регионах сконцентрировано и значительное количество трудовых мигрантов из Кыргызстана.