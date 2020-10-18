Погода
$ 81.19 - 81.59
€ 94.47 - 95.59

Кыргызская диаспора в РФ готовится вновь помогать соотечественникам

109  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В связи с обострением ситуации по коронавирусу в России общественные организации кыргызской диаспоры прорабатывают меры поддержки соотечественников. Об этом сообщил президент Общероссийского Кыргызского конгресса Кубанычбек Кожоев.

"Определенный опыт такой поддержки уже отработан в минувшие месяцы. И теперь с учетом него мы намерены выстраивать дальнейшую систему помощи, по различным направлениям. В том числе, и в плане трудоустройства граждан, если продолжится сокращение рабочих мест. А ведь под него, как показала практика, в первую очередь попадают именно трудовые мигранты", - отметил Кожоев.

"И сейчас, - продолжил он, - мы думаем, как самоорганизовываться, перебрасывать соотечественников, при необходимости, из одних российских регионов в другие, где будет больше возможностей для работы. Для этого связываемся с нашими региональными отделениями, выясняем их возможности на местах, прорабатываем планы действий на случай форс-мажорных обстоятельств".

Всю эту работу, по словам президента ОКК, предусматривается строить на принципах самофинасирования, "людям же надо зарплату платить".

"В Москве действовал организованный нашим конгрессом центр занятости, но во время пандемии пришлось его деятельность максимально ограничить. Сейчас намерены активизировать ее и адаптировать к, не исключено, неблагоприятным условиям. В подобных случаях не обойтись без взаимовыручки и взаимной поддержки, а такой ресурс у нашей диаспоры имеется", - поделился Кубынычбек Кожоев.

Согласно сообщениям оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в последние дни в России выявляется до 15 тысяч и более новых случаев заболевания им. Наибольшее число заболевших за сутки регистрируется в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области. Именно в этих регионах сконцентрировано и значительное количество трудовых мигрантов из Кыргызстана.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393225
Теги:
Россия, трудовая миграция, Кыргызстан, Помощь, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  