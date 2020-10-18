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Власти в РФ продолжат помогать мигрантам с работой

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- Евгений Денисенко
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Госдума РФ изменила порядок квотирования трудовых мигрантов. И приняла в третьем чтении закон о квотах на выдачу им разрешений на временное проживание.

По информации Госдумы, такая квота будет распределяться соответствующими комиссиями, формируемыми в субъектах России, в порядке, определяемом ее правительством. А само оно получает полномочия по утверждению правил не только определения и перераспределения между субъектами РФ указанной квоты, но также правил ее корректировки, установления и использования ее резерва.

Квота на выдачу зарубежным гражданам разрешений на временное проживание ежегодно утверждается кабмином РФ по предложениям исполнительных органов государственной власти субъектов страны с учетом демографической ситуации в них и возможностей региона по обустройству иностранцев.

Меры содействия их трудоустройству принимают и в самих регионах. Так, трудовым мигрантам в Подмосковье станет проще оплачивать налог на доходы. Для этого Единый миграционный центр запустил мобильное приложение, которое позволяет кодировать и оцифровывать платежи.

Как пояснил заместитель председателя правительства Московской области Роман Каратаев, иностранцы, которые работают в РФ, обязаны каждый месяц оплачивать налог на доходы. Новый сервис упрощает эту процедуру.

"Наше мобильное приложение формирует QR-код, который позволяет упростить оплату авансовых платежей в отделениях банка, терминалах самообслуживания или в мобильных приложениях банков", - уточнила директор центра Татьяна Куприна.


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URL: https://www.vb.kg/393226
Теги:
Россия, трудовая миграция, Трудовой кодекс, трудоустройство, Кыргызстан, Помощь
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