В КР могут создать Оперштаб по защите бизнеса и зарубежных инвесторов

18 октября состоялась рабочая встреча госорганов КР с группой ведущих горнорудных компаний, учрежденных зарубежными инвесторами "Вертекс", "Джамгыр", "Каз минералс Бозымчак", "Чаарат", "Эти Бакыр", "Шамбесай" и др. Инициаторами встречи выступили председатель Государственного Комитета по промышленности, энергетике и недропользованию КР Ж. Сагымбаев и исполнительный директор Международного Делового Совета А. Сыдыков. Об этом сообщает Департамент информации МИД КР.

От имени госорганов Кыргызской Республики на встрече также приняли участие председатель Фонда по управлению государственным имуществом КР Ж. Исакулов, председатель "Национального Энергохолдинга" А. Назаров, директор Департамента экономической дипломатии МИД КР Э. Омуралиев.

На встрече представители госорганов КР отметили, что в настоящее время ситуация в стране стабилизировалась, происходящие политические процессы вернулись в конституционное поле. Внимание инвесторов обратили на то, что полностью сформирована исполнительная ветвь власти Кыргызской Республики, которая активизировала свою деятельность.

Далее были выслушаны проблемы ведущих горнорудных компаний, от имени нового правительства Кыргызской Республики выражена готовность оказать необходимое содействие бизнес-сообществу в целом и зарубежным инвесторам в частности.

Директор Департамента экономической дипломатии МИД Кыргызской Республики Э. Омуралиев проинформировал о предпринимаемых министерством иностранных дел КР совместно с дипломатическими представительствами мерах по улучшению инвестиционного климата КР. В том числе о внесении министром Р. Казакбаевым ряда предложений руководству республики, среди которых инициатива создать Оперативный Штаб по защите бизнеса и зарубежных инвесторов, и предусмотреть ряд других срочных мероприятий по скорейшему восстановлению деятельности горнодобывающих предприятий.

По завершению рабочей встречи Стороны приняли решение сформировать пакет предложений, внести его на рассмотрение правительства, а также продолжить диалоговую площадку для дальнейшего плодотворного сотрудничества госорганов с бизнес-сообществом и зарубежными инвесторами.