"Оснований для приостановления деятельности партии "Биримдик" нет"

Каких-либо оснований для приостановления деятельности партии "Биримдик" не было и нет. Об этом заявил пресс-секретарь партии Адилет Султаналиев.

Он высказался "относительно заявлений отдельных политических организаций в адрес партии "Биримдик".

"... деятельность партии регламентируется законом о политических партиях, в котором четко регламентирован порядок прекращения деятельности партий. Так, статьей 15 установлено, что политическая партия распускается по решению суда в случае совершения ею запрещенных законом действий", - написал Султаналиев на своей странице в Facebook.

Что касается заявления партии "Реформа", то "Биримдик" рассматривает "его лишь как провокацию и попытку атаковать имидж их партии".

"Также отмечаем, что министерство юстиции КР, куда обратились члены партии "Реформа", не уполномочено приостанавливать деятельность партий, - это исключительная прерогатива судебных органов. Однако и для обращения в суд на сегодняшний день нет никаких оснований", - заключил Адилет Султаналиев.

Напомним, накануне партия "Реформа" сообщила, что подала заявление в Минюст с просьбой через суд распустить "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан" и "Кыргызстан".