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В Бишкеке трое мужчин избили парня и стреляли из пистолета

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- Оксана Гут
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В Бишкеке мужчины избили парня и стреляли из пистолета. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

17 октября примерно в 2:00 часов ночи в службу "102" ГУВД г. Бишкек поступило сообщение о том, что на проспекте Манаса неизвестные лица избивают парня. Незамедлительно на место происшествия выехали сотрудники патрульной службы. По приезду было установлено, что примерно в 02:16 часов ночи, неизвестные лица без видимых причин избили гражданина и открыли огонь из пистолета.

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками УПСМ были установлены и задержаны И.Ж. 1993 г.р., Ч.Ч. 1989 г.р. и К.А. 1995 г.р., которые были доставлены в следственную службу УВД Первомайского района г. Бишкек. Также у задержанных был обнаружен газотравматический пистолет.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП УВД Первомайского района и начато досудебное производство по статье 266 (Хулиганство) УК Кыргызской Республики.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия в рамках досудебного производства.


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URL: https://www.vb.kg/393238
Теги:
задержание, хулиганство, Бишкек, Патрульная милиция, Кыргызстан, пистолет
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