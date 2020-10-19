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В Кыргызстане 482 новых случая COVID-19. Статистика на 19 октября

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане на 19 октября зарегистрировано 482 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 73

Ош - 54

Чуйская область – 14

Ошская область - 93

Таласская область - 7

Нарынская область - 1

Иссык-Кульская область – 8

Джалал-Абадская область – 125

Баткенская область - 107.

За весь период зафиксировано 52 526 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 45 863 человека.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 127 человек:

Бишкек – 40

Ош – 10

Чуйская область – 6

Ошская область – 41

Таласская область – 2

Нарынская область – 2

Иссык-Кульская область – 1

Джалал-Абадская область – 14

Баткенская область – 11.

На стационарном лечении находятся 2550 пациентов, на амбулаторном лечении – 2518 пациента.

На 19 октября всего зарегистрировано 1111 летальных исходов от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии.

Медицинских работников за сутки с COVID-19 зарегистрировано 10 случаев:

г.Бишкек – 2

Чуйской области – 2

Баткенской области – 6.

За сутки в с выздоровлением выписаны из стационаров 2 медика, из домашней самоизоляции - 7.

За время пандемии COVID-19 заразились 3544 медработника, из которых выздоровели 3166.


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URL: https://www.vb.kg/393240
Теги:
Кыргызстан, медики, коронавирус
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