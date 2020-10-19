В Кыргызстане 482 новых случая COVID-19. Статистика на 19 октября

В Кыргызстане на 19 октября зарегистрировано 482 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 73
Ош - 54
Чуйская область – 14
Ошская область - 93
Таласская область - 7
Нарынская область - 1
Иссык-Кульская область – 8
Джалал-Абадская область – 125
Баткенская область - 107.
За весь период зафиксировано 52 526 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 45 863 человека.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 127 человек:
Бишкек – 40
Ош – 10
Чуйская область – 6
Ошская область – 41
Таласская область – 2
Нарынская область – 2
Иссык-Кульская область – 1
Джалал-Абадская область – 14
Баткенская область – 11.
На стационарном лечении находятся 2550 пациентов, на амбулаторном лечении – 2518 пациента.
На 19 октября всего зарегистрировано 1111 летальных исходов от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии.
Медицинских работников за сутки с COVID-19 зарегистрировано 10 случаев:
г.Бишкек – 2
Чуйской области – 2
Баткенской области – 6.
За сутки в с выздоровлением выписаны из стационаров 2 медика, из домашней самоизоляции - 7.
За время пандемии COVID-19 заразились 3544 медработника, из которых выздоровели 3166.